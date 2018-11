Concluye la edición 25 del Súper Seven

Llega a su fin la 25ª edición del seven más importante de la región con los mejores representantes de la especialidad en Corrientes. Se disputó la etapa de clasificación y los octavos de final con partidos de gran nivel y hoy habrá definición en todas las copas, para un cierre a toda orquesta. A las 14 están previstos los primeros juegos en las canchas de la entidad cuerva, en tanto que la gran final dará inicio a las 20.

La competencia tuvo su punto de partida ayer con muy buenos partidos a lo largo de la tarde noche correntina. El óptimo nivel de juego estuvo dado por la presencia de equipos y seleccionados que llegaron desde diferentes puntos del país y de las principales uniones.

En la lucha por el premio mayor, la Copa de Oro, quedaron Regatas Bella Vista de Buenos Aires, Duendes de Rosario, Córdoba Athletic, La Plata RC, Casi de Buenos Aires y los seleccionado tucumanos A y B y Entre Ríos.

Durante la etapa clasificatoria, la suerte de los equipos correntinos fue disímil. El equipo A de Taragüy superó en la zona B a Aguará por 33 a 7 y perdió con el seleccionado de Tucumán B por 33 a 7, pero lo mismo avanzó a los octavos de final donde fue vencido por el Club Atlético San Isidro (Casi) por 19 a 10.

En tanto, San Patricio perdió con el seleccionado de Santiago del Estero B por 21 a 12 y logró igualarle a Duende de Rosario en 7 puntos, resultados que no le permitieron avanzar a la zona principal por la zona C.

Mientras que en la zona H, Aranduroga perdió en sus dos compromisos frente a Regatas Bella Vista por 40 a 0 y contra Santiago del Estero A por 14 a 5.

Además, como parte de su preparación para el Seven de la República, el representantivo de la Unión de Rugby del Nordeste formó parte de la zona I. En su primera presentación, venció a Paraguay por 19 a 0 y luego le ganó a Tucumán A por 17 a 7.

Sin embargo, los tucumanos se tomaron revancha en el cruce de octavos de final y se impusieron por 7 a 0.

Los otros cotejos de octavos tuvieron estos marcadores: Regatas Bella Vista 38 - Gimnasia y Tiro de Salta 0, Duendes 26 - Regatas Resistencia 0, Córdoba Athletic 15 (20) - Tigres de Salta 15, el cotejo se definió por muerte súbita, Tucumán B 32 - Santiago del Estero 0, La Plata RC 17 - Universitario de Salta 5.