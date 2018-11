Conforman mesa de trabajo entre legisladores nacionales y empresas

Senadores y diputados nacionales se reunieron con referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En la ocasión se abordó las problemáticas de los pequeños y medianos empresarios del NEA y NOA.

Durante la reunión, tanto el presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán, como otros dirigentes de cámaras del NOA, presentaron un diagnóstico complejo al que se enfrentan empresarios de Pymes de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy.

Así, se distribuyó un informe respecto de la competitividad, donde se refleja que entre las seis provincias representan sólo el 6.5 por ciento del PBI nacional y abarcan el 14 por ciento de la población del país, según publicó el Semanario El Parlamentario.

“Si sumarnos el Producto Bruto del NOA, NEA, Cuyo y Patagonia no llegamos al 20 por ciento de la riqueza, frente a un 80 por ciento que se lleva el centro del país”, señaló Ignacio Sadir, vicepresidente tercero de Came, quien sostuvo: “Este desequilibrio de la riqueza es el que tenemos que corregir inexorablemente”.

Los presentes coincidieron en plantear la necesidad de financiamiento, obras, nuevas herramientas para Pymes, fletes, tarifas de servicios y regionalización, según indicaron. También señalaron la necesidad de un mayor avance del Plan Belgrano, proyecto que aún genera expectativas en cuanto a obras de infraestructura.

La senadora salteña y presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Cristina Fiore Viñuales, señaló que comparte el diagnóstico presentado y agregó: “En nuestro país, de cada cinco dólares que ingresan, cuatro se destinan al mercado financiero y solamente un dólar a producción”.

“Los incentivos, evidentemente, están puestos en la especulación financiera y no en la producción o en la generación de empleo. Eso es complicado, pero coincido en que no hay que bajar los brazos”, expresó la legisladora.

Por su parte, la legisladora catamarqueña Inés Blas indicó: “Los legisladores somos conscientes de las dificultades que atraviesan las Pymes, que se acrecentaron con el incremento de las tarifas. En esa preocupación se han propiciado una serie de iniciativas para aliviar la presión, que lamentablemente necesitan de la consideración del oficialismo”, según publico El Parlamentario.