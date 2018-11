Crece la demanda de asesorías de salud en escuelas: anticonceptivos, lo más consultado

Aunque los hospitales ofrecen una variedad de métodos anticonceptivos e información de salud reproductiva, los adolescentes no accedían a las consultas pese a los altos índices de embarazo precoz. Una pauta que las temáticas relacionadas a la sexualidad necesitaban abordarse con mayor profundidad y para hacer frente a esta realidad, a través del plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), en Corrientes comenzaron a implementarse espacios de “asesorías de salud integral”.

Se trata de un área de demanda voluntaria, que establece como prioridad general brindar respuestas a las principales inquietudes sanitarias de los jóvenes y, en lo particular, proveer información para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia.

“Funcionan en 57 escuelas secundarias de la provincia (39 de Capital y 18 de Goya), como también en 22 centros de salud, para articular turnos con los profesionales, a fin de que se cumplan los derechos en la atención. Por ese motivo, se trabaja constantemente en la capacitación del personal de admisión y los profesionales en general”, explicó a El Litoral la referente del programa provincial de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud, Silvina Dona Rolón.

En cuanto a la demanda, de acuerdo con las estadísticas del plan Enia, el 44% de las consultas que se realizan en estos espacios están relacionadas con dudas respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Además, en las asesorías de la provincia también se detectaron algunos casos de abuso sexual que inmediatamente fueron abordados, aunque sobre este punto no se brindaron mayores detalles dado que se tratan de espacios completamente confidenciales.

Por otra parte, la referente de Salud Integral remarcó que las actividades del plan Enia se coordinan de manera articulada entre el Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Social. Este último despliega acciones tendientes a alcanzar a la población de jóvenes no escolarizados.

Demanda

Desde el primer semestre comenzaron a funcionar las asesorías y el número de consultas fue creciendo con el transcurrir de los meses.

Según las estadísticas de Corrientes, considerando datos relevados en Capital y Goya, “en julio se acercaban al espacio de asesoría, en las diferentes escuelas, aproximadamente 1.500 alumnos. En tanto, hoy en día concurren a realizar distintas consultas unos 5.000 adolescentes por mes. Esto demuestra que hay un mayor conocimiento del espacio y su función. Además, paralelamente, se incrementan las consultas por parte de esta población a los centros de salud”, comentó Silvina Dona Rolón.

Estos centros también funcionan de manera paralela a las acciones de Educación Sexual Integral (ESI) que se despliegan en las aulas de cada institución educativa. De hecho, en este sentido, según las últimas estadísticas del plan Enia, en Corrientes, se capacitó a más de 629 docentes en ESI y más de 31 mil adolescentes fueron alcanzados por las capacitaciones de Educación Sexual Integral. Al mismo tiempo, destacan que en la provincia funcionan 58 espacios de asesorías, siendo la provincia que tiene mayor alcance de labores en el NEA.

Anticonceptivos

En un análisis global de la prevención del embarazo no intencional adolescente, desde el plan Enia, indicaron que los métodos anticonceptivos son efectivamente una preocupación entre las y los jóvenes, ya que el 44% de las consultas son por este tema. Además, el 23% de los adolescentes son derivados a los centros de salud.

Desde el plano local, la referente del programa provincial de Salud Integral en la Adolescencia, detalló: “En las asesorías más que nada consultan por los métodos anticonceptivos. También por los derechos en la atención en salud, es decir, si pueden ir solos a la consulta y si les dan los métodos en los centros de salud. Después, algunos también se acercan por infecciones de transmisión sexual o por consultas de nutrición (porque buscan comer saludablemente)”.

Un dato sobresaliente de las estadísticas, además, es que entre los cinco mil adolescentes que por mes acceden a las consultas de las asesorías, hasta septiembre, por derivaciones, los centros de salud colocaron 301 implantes subdérmicos en Corrientes. Cabe destacar que se trata de un método que consiste en una pequeña varilla que es colocada por un profesional en el brazo de la mujer que genera una liberación de hormonas en el organismo que actúan previniendo el embarazo. Desde hace tres años que los hospitales públicos disponen de su colocación gratuita y, para ello, previamente se requiere de un chequeo clínico.

Derechos

Las asesorías de salud integral brindan información sobre la salud reproductiva y sexual. Asimismo, en este contexto, se detectaron algunos casos de abuso sexual cometidos contra adolescentes. Al respecto, Silvina Dona, indicó: “Detectamos casos de abuso, el porcentaje es menor en relación con el número de jóvenes que se acercan, pero teniendo en cuenta la gravedad del tema se tomaron algunas medidas. El jueves y viernes, tuvimos un encuentro con el equipo de Nación, a raíz de estos avisos que surgieron en los espacios y talleres de ESI, y se redactó una guía para actuar en estos casos”.

En este mismo sentido, desde el Ministerio de Educación, la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, indicó que se preparan para implementar la guía preventiva y, por otro lado, expresaron que avanzan las investigaciones administrativas de los tres docentes que fueron denunciados por abuso (en la Escuela Llano, la Técnica Industrial y el Colegio Nacional).

Continuidad

Las diferentes facetas del plan Enia avanzan en Corrientes con capacitaciones y múltiples talleres que se desarrollan en Capital y Goya. Dona Rolón, consultada respecto al posible avance a más localidades, respondió: “Nación planteó como fecha el 2020, para que se extienda el plan a todas las provincias y la idea es que se sumen más localidades. Pero por el momento trabajaremos en Capital y Goya”.

Desde el plan nacional, indicaron, además, que continuarán con proyectos para legitimar las acciones, difundir información y empoderar a los adolescentes para que demanden los servicios de salud sexual y reproductiva a los que tienen derecho.