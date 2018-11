Estatales reclamarán frente a la Legislatura y convocan paro y movilización para el 7 de diciembre

Estatales se manifestarán este miércoles frente a las escalinatas de la Legislatura, en rechazo al plan económico de la Casa Rosada. Piden la intervención de legisladores provinciales y nacionales. Y el 7 de diciembre convocarán paro y movilización.

Gremios que nuclean a estatales, docentes, sindicatos integrantes de la CTA local, movimientos sociales, entre otros, realizarán el miércoles 28 a las 9 una conferencia en las escalinatas de la Legislatura Provincial, en rechazo de las políticas económicas del Gobierno nacional. Además, convocan al paro y movilización previsto para el 7 de diciembre por mejoras en las condiciones laborales y recomposición salarial de los trabajadores en Corrientes.

La medida se definió en asamblea tras un encuentro convocado por la CTA en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco). “Hemos resuelto paro y movilización para el 7 de diciembre. Se va a convocar a gremios y movimientos sociales”, informó a EL Litoral uno de los referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes, Walter Zamudio. Estos se pronunciarán en contra del presupuesto provincial. “Entendemos que sigue en línea con lo que se hace a nivel nacional. Se va a profundizar el ajuste que va a impactar sobre el salario de los trabajadores, sobre la economía de la población”, manifestó.

En cuanto a la conferencia del próximo miércoles, en este contexto se prevé presentar un petitorio a los legisladores de la oposición y del oficialismo. “Vamos a expresar nuestro repudio y rechazo a la decisión que han tomado los legisladores, nacionales y provinciales, de acompañar este brutal ajuste contra el pueblo trabajador”, manifestó en referencia al Presupuesto Nacional 2019, que semanas atrás fue sancionado en el Congreso de la Nación.

“Traerá mayor pobreza y mayor miseria. Esto generará un impacto negativo sobre la economía y el desarrollo. Es transversal y afecta a todos. Lo triste es que, de no frenar este plan económico entregado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), afectará a nuestros hijos”, sostuvo Zamudio.

El Senado aprobó el 14 de noviembre el Presupuesto Nacional que contempla un ajuste de más de 400 mil millones de pesos para 2019. Además, se avaló la adenda al Consenso Fiscal. En tanto, el viernes, el Gobierno Provincial remitió el proyecto de Presupuesto Provincial, el cual aún no tiene año certero de tratamiento. Contempla un pedido de crédito por unos 7 mil millones de pesos.

Zamudio, a su vez, se manifestó crítico frente al rol de la oposición. “Vemos a la oposición con una actitud tibia ante esta política que no tiene que ver con el desarrollo”, señaló el gremialista, que en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados esperan mostrar presencia para enfatizar los reclamos del sector estatal.