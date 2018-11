Gallardo se solidarizó con los jugadores de Boca

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que “la violencia expuso el comportamiento de la sociedad”, al reflexionar esta noche sobre la agresión a los jugadores de Boca y los incidentes acontecidos en las cercanías del estadio Monumental, lo que obligó a la suspensión de la final de la Copa Libertadores.

“La violencia de esta tarde nos dejó otra vez expuestos de cómo estamos conviviendo como sociedad. Creo que todos nos quedamos con un sentido de tristeza porque todo lo que parecía que iba ser una fiesta, lamentablemente terminó muy mal”, evaluó el entrenador.

"Encima estábamos ante los ojos del mundo", agregó en referencia que el partido iba a ser transmitido a millones de televidentes de distintos continentes.

“Me pareció una situación de sentido común, no podíamos jugar el partido si los jugadores de Boca estaban heridos física o psicológicamente”, expresó el “Muñeco” en relación a la posición que había tomado por los incidentes.

“Estaba en una situación incómoda porque no estaba con mis jugadores cuando sucedieron los incidentes, a causa de la suspensión de la Conmebol que está cumpliendo, por lo que no podría hablar con ellos”, refirió Gallardo.

“Cuando se desnaturalizó todo con los incidentes me parecía que ya no se podía jugar, por eso a las cuatro de la tarde yo transmití mi pensamiento”, dijo.