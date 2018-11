Mauricio Pezzelato se consagró en Goya

En otra histórica y vibrante noche pugilística que se vivió en el club Unión de Goya, el último viernes, el boxeador local Mauricio Pezzelato se consagró campeón latino wélter del Consejo Mundial de Boxeo al superar por nocaut técnico en el sexto round al cordobés Roque Agustín Junco.

La velada, denominada “La hora del Angel” y que se vivió en directo por TyC Sports, contó con un gran marco de público que disfrutó del programa de combates y festejó la consagración del boxeador local.

El duelo principal estuvo marcado en su inicio por la paridad, donde los dos boxeadores estudiaron los movimientos del rival y sacaron pocos golpes.

Recién al promediar la pelea, “El Angel” goyano logró impactar su fuerte pegada en el cordobés, pero también recibió algunos golpes generando un pasaje interesante del combate.

La alarma se encendió cuando en el rostro del correntino brotaba un hilo de sangre, producto de un golpe del cordobés. En ese momento, Pezzelato bajó su rendimiento y fue superado en la pelea.

Cuando parecía que el título no iba a quedar en Goya, las indicaciones llegaron desde el rincón rojo y Pezzelato, en una ráfaga de intercambio de golpes, pudo superar y aturdir a su contrincante, que se vio superado en todo el ring.

El desenlace vino en el round siguiente. Después de tomar aire y recibir un “tirón de orejas”, Pezzelato salió decidido, pero tranquilo a la vez para seguir atacando hasta quebrar la resistencia de Junco.

En un primer y atrapante combate de semifondo, pactado en categoría wélter a seis asaltos, el bonaerense Franco Maximiliano “Cazador” Ocampo (22 años/8-1-0, 3 KO), derrotó por puntos al cordobés Juan José “Kako” Balmaceda (27 años/9-0-2, 2 KO).

Además, en la división superligero, el entrerriano de San José de Feliciano, Diego Alberto “Matador” Chávez (32 años / 14-15-4, 5 KO), venció por puntos al ex titular regional de la categoría, el rosarino Rubén Darío “Pata” López (35 años / 12-11-3, 5 KO).

Por su parte, en la categoría superwélter, el debutante chaqueño Fernando Ariel Rizo Patrón (26 años) venció por KOT en el primer round al brasileño Fabiano “Tinguisa” Camargo Do Prado (35 años/0-2-0).