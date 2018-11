Rompiendo la zona de confort

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Todos conocemos, o tenemos, un amigo o un familiar que está con depresión o que en algún momento de su vida lo estuvo. O alguna vez hemos estado con depresión nosotros mismos. Este es un estado de falta de sueños y de desesperanza. Una de las formas de depresión se forma cuando le cerramos la puerta a lo nuevo en nuestra vida y nos conformamos con lo “viejo conocido” que nos brinda una falsa seguridad.

Cuando nos acomodamos a lo conocido, en muchas ocasiones, empezamos a sentir preocupación, ansiedad y tristeza. Y si nuestras circunstancias siguen sin ser renovadas, pasa el tiempo y nuestras fuerzas van bajando. Las emociones negativas no nos dejan pensar bien. No está mal pensar. El jugador de ajedrez pasa mucho tiempo pensando una movida, pero no está ansioso; es decir, que uno puede pensar pero hacerlo bien, es decir, crear pensamientos para nuestro bien.

Estado de la mente

Una mente cerrada a lo nuevo se expresa con rigidez, son personas que no pueden tener mentores, ellos “ya lo saben todo” y tampoco se permiten disfrutar de la alegría, de las emociones. Existe una rutina diaria que no les permite salir de su estructura diaria. Diríamos “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, así como estamos, “estamos bien”. Todo lo emocional le molesta dado que por su inseguridad necesita tener el control; moverse en el mundo de lo conocido, el imperativo y el deber, es lo que lo gobierna: “esto debe hacerse así y punto.”

En cambio, una mente abierta me da la capacidad de adaptarme a todo lugar y a toda circunstancia. “Activar el compromiso”, significa darse y entregarse en favor de una causa, del trabajo, de la pareja, de la familia, de los sueños propios. La mente cerrada no sabe y no se da el permiso para averiguar su propósito porque éxito es saber para qué estás viviendo, cuáles son tus sueños, tus deseos y a partir de allí direccionar nuestra vida. Para ello necesitamos quitar el piloto automático, quebrar los miedos y animarnos al desafío.

Dar el paso

Cuando podamos dar este paso, irás a lugares donde nunca fuiste, vivirás como nunca pensaste, tendrás vivencias que marcarán tu destino y te llamarán “muy favorecido” en donde estés. Tu vida será un imán, tus brazos no perderán las fuerzas, tus pies se dirigirán hacia la meta, serás grande entre los grandes, a los que admiraste te admirarán. Abrirás las puertas que estaban muy cerradas y encontrarás nuevas oportunidades. Tendrás fe para que no caigas frente a los obstáculos. Te conectarás con los que nunca pensaste conectarte cuando te animás a dar ese paso hacia un nuevo desafío y dejar atrás la zona de confort.

No podemos esperar algo nuevo haciendo siempre lo mismo. Una mente cerrada, no nos permite alcanzar ni ver las nuevas oportunidades, pero una mente abierta hacia la mejora y el crecimiento nos lleva a la cima de nuestros sueños.

MOTIVACION

Para qué movernos

1. Te hará más fuerte como persona

Salir de la zona de confort asusta, pero si uno enfrenta ese miedo vas a ver que no era para tanto. Sentir inseguridad es algo natural e incluso nos advierte de que no será fácil el camino. Pero cuando el miedo inmoviliza, entonces se convierte en un problema que no te va a dejar desarrollar tu verdadero potencial. Empieza reconociendo que te asusta el futuro incierto, pero adopta una mentalidad positiva al respecto.

Permítete caer de vez en cuando y míralo como una parte más del crecimiento como persona. Si sales de la zona de confort y disfrutarás del aprendizaje, con el tiempo podrás mirar atrás y sentirte orgulloso de ti mismo. Tu desarrollo personal empieza aquí, así que piensa en eso que te motiva, ¿realmente no merece la pena dar un pasito al frente y luchar por tus sueños?

2. Te hará ser más creativo

Salir de la zona de confort estimula la creatividad al conocer nuevas posibilidades y romper con lo que es rutinario. Un estudio publicado en Applied Cognitive Psychology (2012) demostró que los estudiantes que pasaron un semestre fuera de su país tuvieron puntuaciones más altas en dos pruebas de creatividad que aquellos sujetos que no habían estudiado fuera.

Por otro lado, otro estudio reveló que el rasgo de personalidad de “apertura de a la experiencia”, uno de los 5 grandes, es el mejor predictor de logro creativo. Este rasgo de personalidad es característico de los individuos que suelen asumir riesgos, que se desafían a sí mismos o que prueban cosas nuevas constantemente.

3. Te permitirá ganar autoconfianza

Salir de la zona de confort y dar los pasos necesarios para conseguir tus objetivos va a tener efectos positivos en tus creencias de autoeficacia (o autoconfianza), es decir, en la percepción que tienes sobre si serás capaz de alcanzar tus metas. Este concepto lo introdujo el canadiense Albert Bandura, uno de los psicólogos más reconocidos y que elaboró la Teoría del Aprendizaje Social: que explica la regulación de la motivación y la acción humana.

Por tanto, salir de la zona de confort y ponerte a prueba te hará ver con tus propios ojos que dominas ciertas habilidades que te van a permitir salir airoso de situaciones que pueden parecer complicadas a priori. Una percepción de autoeficacia positiva está asociada a pensamientos y aspiraciones positivas acerca de una conducta exitosa, menor estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una adecuada planificación del curso de acción y anticipación de buenos resultados.

Más info en psicologiaymente.com