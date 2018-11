Se definen los semifinalistas

En la cancha de Hércules se vivirá hoy la segunda jornada del octogonal final, en las tres categorías de primera del fútbol de salón en la capital correntina. En la oportunidad, se jugarán las revanchas de los cruces de cuartos de final.

En la primera A, los marcadores registrados en los partidos de ida fueron: Victoria 5 - Nacional 2, Oriana 0 - Marmolería 0, Pingüinos 2 - Olimpia 1 y Bañado Norte 2 - Fénix 1.

El programa de partidos para hoy es el siguiente: 9.45 (C) Olimpo vs. Centauro, 11.00 (C) Juan de Vera vs. Acero Puro, 12.00 (C) Barrio 17 vs. Lunes Culturales, 13.00 (C) Imperio vs. Deportivo Sur, 14.00 (B) San Gerónimo vs. Don Ocho, 15.00 (B) San Benito vs. Jaguares, 16.00 (B) Boca Unidos vs. Nordeste, 17.00 (B) Santa Teresita vs. Talleres, 18.00 (A) Victoria vs. Nacional, 19.30 (A) Fénix vs. Bañado Norte, 21.00 (A) Marmolería vs. Complejo Oriana y 22.30 (A) Olimpia vs. Pingüinos.