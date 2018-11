Un informe clave en la investigación

La Justicia espera recibir en los próximos días datos de las empresas de telefonía para dar con la mujer que estuvo con Martín Licata.

El misterio sigue en la muerte del periodista Martín Licata. Pero en los próximos días, un informe clave podría definir el rumbo de la investigación. El hombre, de 27 años, que firmaba con el seudónimo Martín D’Amico, fue encontrado muerto el sábado en un hotel alojamiento de Flores, maniatado, con una trenza de goma sadomasoquista en el cuello. Ahí entró con una mujer, de unos 25 años, que se retiró, sola, dos horas más tarde. Ella se llevó el celular del periodista. Y no lo apagó. Se mantuvo activo por lo menos hasta el domingo.

Según pudo saber Clarín de fuentes de la investigación, el fiscal César Troncoso ya recibió el detalle de las comunicaciones. Llamadas entrantes y salientes. Pero falta información, que entre el lunes y martes, aportarán las empresas de telefonía y, aseguran, “recién ahí habrá indicios de la mujer buscada”.

El mismo sábado por la tarde el aparato recibió tres llamadas cerca del hotel. Minutos después, entró una nueva llamada en Montserrat, justo en la boca de una de las estaciones del subte E. A la noche, el teléfono volvió a recibir tono, pero en la zona sur del Conurbano, en Wilde.

El domingo, detalla el informe, ese celular realiza la primera llamada saliente después de la muerte del periodista. Quien llama lo hace desde el barrio de Bernal. El dueño del celular al que se llamó, un hombre, ya está identificado y declarará en los próximos días. Aunque puede que quien contestó no sea el titular del equipo.

Al retirarse del hotel alojamiento Obsession, la mujer “delgada”, según la describieron desde la conserjería, dijo que su compañero “se estaba duchando”. Salió por esa puerta a las 13.30. Licata ya estaba muerto, con una trenza de goma sujeta a un trozo de madera que se accionaba como un torniquete contra su cuello. Esa práctica en el mundo sado se conoce como “choker” (ahogamiento), antes del orgasmo.

También en el comienzo de la próxima semana “se espera que la familia brinde acceso a cuentas de mail y redes sociales para peritar. Esos elementos que son de vital interés para la investigación”.

Licata estuvo desaparecido durante tres días. Su cadáver fue encontrado el sábado por personal de limpieza del albergue transitorio, pero recién el miércoles se confirmó que era él. Los fiscales César Troncoso y Marcelo Roma relacionaron la denuncia de su desaparición con un cadáver NN que estaba en la morgue judicial de la calle Viamonte. Su madre Mónica, luego lo reconocería por una cicatriz que tenía en el abdomen.

La madre del joven había declarado que su hijo salió de su casa con su celular. Los investigadores creen que la mujer que estuvo con él fue quien se lo llevó. Como Licata no tenía su DNI, los días en los que no estuvo identificado fueron claves para que la mujer, en caso de haberlo querido, se haya alejado de los posibles domicilios donde, luego, sería buscada por la Justicia.