Descartaron que el clásico San Lorenzo-Huracán se juegue esta semana

El clásico entre San Lorenzo y Huracán, programado originalmente para ayer y luego suspendido, no se jugará “esta semana”, según lo indicado por la Superliga de fútbol de la primera división a pesar de la presentación formal que realizó la dirigencia del Globo.

Fuentes de la Superliga le confiaron ayer a Télam que “un encuentro, para jugarse, debe tener el aval de seguridad”.

Y la misma fuente destacó que “la seguridad de la ciudad de Buenos Aires ya nos anticipó que no podrían cubrir el clásico esta semana”, debido a que se inicia también el operativo de control por la realización de la cumbre del G20.

“Por eso es casi imposible que se reprograme el partido para esta semana”, afirmaron los voceros consultados.

“La reprogramación del partido se definirá, así, en donde se tratan las nuevas fechas de los partidos suspendidos o postergados: en la mesa directiva de la Superliga que se reúne los martes”, comunicaron.

No obstante, casi en simultáneo con esta comunicación, la dirigencia del Globo publicó en su página oficial la presentación formal que realizó ante las autoridades de la Superliga.

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, le requirió a la Superliga que el partido se dispute el “lunes o martes”, amparado en el estatuto de la Superliga.

El clásico barrial entre San Lorenzo y Huracán, válido por la jornada 13 del torneo, se postergó el sábado por la noche ante la suspensión para ayer de la finalmente frustrada Superfinal entre River Plate y Boca Juniors, que iba a definir al campeón de la Copa Libertadores.