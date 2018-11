El secretario de Hacienda expondrá en el Concejo para avanzar con el presupuesto

En el marco de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante, los ediles mantendrán un encuentro con el titular del área económica de Corrientes, Guillermo Corrales. Este expondrá detalles respecto de los números proyectados para 2019, luego de la audiencia pública por la Tarifaria.

El período de trabajo de los concejales podría extenderse en pleno diciembre. Esta semana es la última del período ordinario y en el medio hay dos audiencias públicas, una sesión itinerante, y una reunión con el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Corrientes, Guillermo Corrales.

Pese a la maratónica semana, técnicamente los plazos no alcanzarían para avanzar con los proyectos de impacto económico y social, principalmente la Tarifaria y el aumento del boleto del transporte público de pasajeros. Semanas atrás el presidente del cuerpo, Norberto Ast había expresado por radio que avanzaría con una prórroga de sesiones. En tanto, las extraordinarias es potestad del Ejecutivo Municipal, que, además, tiene facultad para fijar el temario, a diferencia de la prórroga que requiere de mayor negociación entre oficialismo y oposición.

No obstante, esta semana se avanzará con el análisis en comisiones del Presupuesto 2019. Este martes, a partir de las 10, los concejales se reunirán con el secretario de Hacienda de la Municipalidad, según confirmaron ayer a El Litoral desde ECO+Cambiemos.

El proyecto de presupuesto recientemente tomó estado parlamentario en el cuerpo deliberativo de Capital. Se fijó en 4.166.939.311,40 pesos para el ejercicio 2019. Además, contempla un pedido de crédito por 350 millones de pesos.

La iniciativa requerirá de consenso, ya que un sector de la oposición no estaría de acuerdo con un endeudamiento sin brindar mayores detalles de las obras a las cuales se destinarán el crédito. Además, consideran que previo a la aprobación del crédito se debe llamar a audiencia pública.

La presencia del secretario de Hacienda contribuiría a despejar dudas y a allanar el camino para la aprobación de la iniciativa. No obstante, la autorización del crédito necesita de los dos tercios, por lo cual, el tratamiento estará sujeto al avance de las conversaciones. Técnicamente es posible que avance esta semana, pero requiere de un gran acuerdo.

El proyecto contempla 3.986.294.728,85 pesos para el Ejecutivo Municipal; 173.447.982,33 pesos para el Concejo Deliberante; y 7.196.600,22 pesos para la Defensoría de los Vecinos. En relación con el año pasado, en tanto, el Municipio prevé un crecimiento del 17 por ciento de la recaudación propia.

El proyecto en análisis, además, establece ingresos de otras jurisdicciones de más de 2.585 millones de pesos. De este total, 2.578 millones de pesos, casi el 100 por ciento, son en concepto de coparticipación que, en comparación con el expediente 2018, aumentarán un 50 por ciento. Por coparticipación federal de impuestos, la Comuna recibirá más de 2.073 millones de pesos en 2019, de acuerdo con las proyecciones comunales.

El encuentro se desarrollará luego de la audiencia pública por la Tarifaria 2019, la cual se desarrollará a las 8 en el recinto de sesiones. Para participar de esta instancia, se anotaron seis vecinos.

El jueves se desarrollará la sesión itinerante en el barrio 17 de Agosto. El viernes, un grupo de concejales participó de una reunión preparatoria en el SUM Vilma Jara de Teijeiro.

Por otra parte, el viernes, habrá audiencia pública por la tarifa del transporte público de pasajeros. Hasta el momento hay únicamente dos valores, uno de 19,38 pesos, sugerido por el cuerpo colegiado Simu (Sistema Integral de Movilidad Urbana), y otro de 25,78 pesos, calculado por el empresariado.

El concejal del peronismo, Justo Estoup, confirmó a El Litoral que analizan los números y que esperan la audiencia pública para avanzar con un informe del bloque. En tanto, el oficialismo aún no brindó detalles de un valor, de acuerdo con un cálculo propio.

En el último aumento de la tarifa del servicio del transporte público, el oficialismo fijó un precio, distinto a la recomendación del Simu y de la cámara empresarial. Este monto se realizó conforme a una proyección propia que se anexó en el expediente en el marco de un diálogo en comisión.

Por otra parte, la concejal del PJ, Soledad Pérez indicó a este diario que solicitó una reunión urgente del Simu, para que se brinde mayor información respecto del servicio de emergencia que contrató el Municipio para contrarrestar los efectos del paro de choferes autoconvocados de la empresa prestataria del servicio público de transporte, Ersa.

También, la edil indicó la necesidad de conocer los criterios que se establecieron para fijar un boleto a 15 pesos durante ese servicio de emergencia. Este valor no pasó por el Concejo Deliberante.