En la punta San Sebastián sigue la gran afluencia de pescadores

En la punta San Sebastián ayer se volvió a observar la presencia de una importante cantidad de pescadores. La zona aún no fue vallada hasta el momento a pesar de que esta acción se iba a realizar durante la mañana, según había informado a este matutino la Subsecretaría de Turismo. No obstante, en el lugar se pudo observar la presencia de personal de Prefectura Corrientes, quienes desde la lancha controlaban la cantidad de piezas que estaban siendo extraídas.

Ante la aparición de diferentes cardúmenes, en este caso de “mandure”, como consecuencia de la creciente del río Paraná que ayer marcó los 5,27 metros en el puerto local, El Litoral visitó nuevamente la zona y observó una gran cantidad de personas pescando, pero con la diferencia de que en su mayoría no contaban con tantas piezas extraídas entre sus pertenencias. Además la zona no fue vallada hasta el momento, acción que se llevaría a cabo en las primeras horas de ayer, según informará el subsecretario de Turismo, Pedro Cassani.

Pero si bien en esta zona llamó la atención la gran cantidad de pescadores, también se observó que en un importante tramo de la costanera San Martín había mucha gente pescando, algunos acompañados de su familia, como si fuera una actividad recreativa, mientras que otros denotaban pertenecer al sector por los elementos con que contaban para lograr extraer una de las piezas del cardumen que se encontraba en la zona.

Cabe recordar que en la jornada del sábado, durante la visita que realizó El Litoral se observó que todos los pescadores contaban con más de tres piezas por cada uno, lo que implicaría que las mismas serían para supervivencia, criterio considerado para no determinar la veda en la costa en este momento.