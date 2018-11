En marcha las llaves semifinales

Esta noche se pondrán en marcha las semifinales del Torneo Oficial 2018 de la Primera División A de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, instancia en la que se enfrentarán Regatas vs. Alvear y Colón vs. Juventus.

Las series se jugarán al mejor de tres partidos en el unificado escenario del Club Córdoba.

A partir de hoy, y de acuerdo a las posiciones de la fase regular, se medirán Regatas (1) vs. Alvear (4) y Colón (2) vs. Juventus (4).

Los segundos juegos están programados para el miércoles 28 y en caso de ser necesario un tercer choque se disputará el viernes 30, en todos los casos en el estadio ubicado en Catamarca y San Martín.

En la noche de hoy abrirán la jornada desde las 21 Colón frente a Juventus y a segundo turno, no antes de las 22, se enfrentarán Regatas y Alvear en el clásico del parque Mitre.