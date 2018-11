Para “Felipao” el Xeneize debe ser declarado campeón

Luiz Felipe Scolari, director técnico campeón del Mundo en 2002 y flamante ganador del torneo brasileño con Palmeiras, opinó ayer que Boca Juniors “debería ser declarado campeón” de la Copa Libertadores de América y apoyó la decisión de “no jugar” el segundo partido.

“Boca tiene razón en no jugar. Si yo estuviera en Boca, no jugaría. Hay un antecedente de esto, que ocurrió en 2015, y a River le dieron el triunfo. Para ser correctos, Boca también debería ser declarado vencedor”, manifestó “Felipao” Scolari durante la conferencia de prensa que brindó luego de conquistar el título brasileño con Palmeiras.

Scolari apoyó la decisión de Boca de no jugar el segundo partido ya que Pablo Pérez, “gran capitán de Boca”, según sus palabras, sufrió una lesión en la vista durante la agresión al micro en la previa.