Por el Día del No Docente, no habrá actividad en la Unne

Como cada 26 de noviembre, hoy se celebra el Día del Trabajador no Docente, y en este marco las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional del Nordeste permanecerán cerradas por la declaración del asueto.

“Por el Día del No Docente, la Unne no tendrá actividades”, expresó a El Litoral, el secretario General de Asuntos Sociales, Miguel Eduardo Cibils. Las actividades académicas como administrativas se verán suspendidas, por lo tanto quienes deban realizar algún trámite administrativo deberán esperar, ya que las labores se retomarán mañana.