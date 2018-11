Tucumán se adjudicó el Súper Seven

El Súper Seven del Nordeste tiene un nuevo campeón. Se trata de la selección de Tucumán, que con su representativo A, logró por primera vez la Copa de Oro Vicente Rosselló al superar en la final disputada ayer en cancha del Taragüy Rugby Club a Córdoba Athletic 24 a 5.

El seleccionado naranja, último ganador del Seven de la República, mostró todo su poderío en las instancias decisivas del certamen que cerró su edición 25. Durante los primeros minutos del encuentro decisivo, aguantó defensivamente a los cordobeses, pero después fue contundente.

La Copa de Plata quedó para Córdoba Athletic que se había adelantado 5 a 0. Sin embargo, después no pudo mantener el ritmo tucumano y comenzó a dar ventajas en defensa.

La jornada dominguera, que se desarrolló con buen clima y un gran marco de público, comenzó para Tucumán con una victoria sobre La Plata RC por 26 a 5, en tanto que en las semifinales superó a Entre Ríos 17 a 7.

El flamante campeón perdió un solo encuentro durante el fin de semana. Durante la etapa de clasificación, cayó frente a Nordeste 17 a 7, aunque después se tomó revancha en los octavos de final donde se impuso 7 a 0. Estos dos partidos se jugaron el sábado.

La Copa de Bronce, tercer puesto del certamen disputado entre los perdedores de las semifinales, fue para Entre Ríos que le ganó a Regatas Bella Vista (Buenos Aires) 26 a 12.

Además, en la novedosa Copa Challenge, que estuvo en juego entre los equipos que perdieron los cruces de octavos de final, el ganador fue Nordeste que triunfó sobre Santiago del Estero B por 19 a 14.

El seleccionado de la Urne viajará el próximo fin de semana a Posadas para disputar el Seven de Tacurú, en lo que será el último certamen antes del Seven de la República que se disputará en Paraná.

El entrenador, Fernando Piragine, quedó conforme con el rendimiento del equipo, aunque adelantó que habrá al menos un par de variantes para poder observar a todos los jugadores que forman parte del proceso de preparación.

Por su parte, San Patricio logró la Copa Estímulo donde participaron los equipos que no clasificaron a los octavos de final. En la final, el equipo correntino superó a Formosa 24 a 14.

Mientras que el Seven para Menores de 17 años quedó para el dueño de casa. Taragüy A venció en la final a San Patricio 17 a 7.

Premios especiales

Durante la ceremonia de premiación, los organizadores entregaron dos premios especiales.

El reconocimiento “Gustavo Chobi Vega” al espíritu deportivo se lo llevó Regatas Bella Vista, uno de los clubes que estuvo presente a lo largo de los 25 años que cumplió el Súper Seven.

Mientras que el premio “Carlos Maria Carlope Benítez Meabe” al mejor jugador fue para Agustín Hormaeche de Córdoba Athletic.

Edición histórica

El presidente de Taragüy, Blas Custidiano, resaltó que “se recuperó la mística taragüicera con la edición 25 del Súper Seven. Aquí estuvieron en la organización los Monos Negros y mucha gente del club que volvió para este evento”.

Además, resaltó que “los actuales jugadores, dirigentes y allegados mostraron un excelente compromiso para que la fiesta sea completa”.

En tanto que el intendente de la capital provincial, Eduardo Tassano, destacó que “el Súper Seven que organiza Taragüy posicionó muy bien a la ciudad. Es un evento que ya es tradicional y permite que mucha gente llegue hasta Corrientes y conozca nuestras bondades, por eso apoyamos a esta organización y vamos a redoblar la apuesta para que la edición 26 sea mucho más importante”.