Municipalidad y Provincia brindaron servicios a vecinos del barrio Lomas del Mirador

La Municipalidad de Corrientes y el Gobierno provincial desarrollaron este martes un nuevo operativo sanitario en el barrio Lomas del Mirador. El intendente Eduardo Tassano recorrió el lugar y conversó con los vecinos, quienes pudieron acceder a prestaciones médicas, trámites y múltiples servicios. Las atenciones se brindaron en la cancha del barrio, ubicada en la intersección de las calles Zaragoza y 11.

Acompañado por el viceintendente Emilio Lanari, Tassano remarcó el trabajo coordinado con la Provincia: “Junto al Ministerio de Salud Pública potenciamos los operativos tratando de llegar a la gente para facilitar la accesibilidad a los servicios básicos de salud”, afirmó.

A su vez, el intendente ponderó el trabajo de los agentes sanitarios, tanto provinciales como municipales, “porque de esa manera llegamos a las casas y estamos en contacto con los vecinos, que tienen diferentes problemas, como el caso de pacientes que no se pueden movilizar, y con este esquema llegamos hasta ellos”, valoró.

En ese marco, Tassano destacó que a partir de estas acciones “se tienen buenos índices de vacunación y buenos números en general”, tras lo cual adujo que “entendíamos que en la ciudad teníamos que tener una coordinación como la tenemos en muchas áreas, y potenciar el tema de los operativos”.

Durante la jornada se brindaron servicios como clínica general, ginecología, pediatría, enfermería, control de embarazo, odontología y análisis de laboratorio, atención de mascotas, electrocardiograma, y también se realizaron trámites para renovación u obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, se realizaron controles de peso y talla, calendario de vacunación y aplicaciones de las dosis pertinentes, salud bucal, y testeos rápidos de HIV.



BUENA REPERCUSIÓN VECINAL

En ese contexto, Clara Navarro y Estela Maris Blanco, vecinas del lugar, valoraron la iniciativa, dado que les permite acceder a diversas prestaciones sanitarias en un solo lugar, sin trasladarse de sus comunidades. “Vine para el control del carnet de vacunación, que es tan importante para los chicos, y también para tramitar el documento de mi hijo. Estos operativos son importantes para la salud de los niños. Es muy lindo, porque a veces no tenemos tiempo para ir a la salita y acá podemos hacer varias cosas en un solo lugar”, señaló Clara.

Por su parte, Estela también agradeció a la Provincia y la Municipalidad por el accionar. “Me parece que son operativos muy importantes, al menos para mí, que tengo al cuidado a mi nieta, porque mi hija está trabajando. Me resulta más fácil traerla acá porque hay muchos servicios, y además porque no se tiene que pagar nada”, dijo.

“Estamos muy bien atendidos. Nos vamos a hacer atender con un médico cardiólogo, y también vamos a hacernos análisis”, acotó.



LA IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES

Por su parte, María del Carmen Vega, de la Dirección de Operativos Sanitarios APS Capital del Ministerio de Salud Pública, indicó que el operativo tiene como objetivo que las personas tomen conciencia de la importancia que tiene la salud, sobre todo en lo que respecta a la vacunación. “Se les explica a las madres para que lleven un control. Además, en todos los servicios se cuentan con profesionales donde se les explica lo que se le va a realizar a cada paciente de acuerdo a cada caso”, dijo.

La funcionaria valoró el trabajo junto con el municipio: “Estamos muy contentos con el trabajo que venimos realizando con el municipio capitalino. Colaboran en todas las áreas, así que es un placer llevar adelante este trabajo”, consideró.

Junto a Tassano y Lanari estuvieron el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; el subsecretario de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, Javier Rodríguez; y el subsecretario de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke.