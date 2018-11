Advirtieron por denuncias contra inmobiliarias no habilitadas

Desde hace bastante tiempo, la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) viene advirtiendo sobre la existencia de empresas ligadas a la administración de inmuebles que no cuentan con los requisitos legales para funcionar en la provincia. Según sostienen, representan no sólo un perjuicio para las firmas que integran la entidad en términos de competencia, sino que también ponen en riesgo los derechos de los inquilinos, quienes no pueden demandar a estas inmobiliarias por no estar registradas, entre otros riesgos.

A fines del año pasado, la CIC acordó trabajar en conjunto con la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad para afrontar esta problemática, y también para brindar asesoramiento en la entonces nueva Oficina Municipal de Inquilinos. Según destacaron, con esta labor lograron realizar las primeras dos denuncias a inmobiliarias ilegales, en los ocho años de existencia que lleva la organización.

“El tema de las inmobiliarias ilegales es algo que nos preocupa muchísimo”, señaló a El Litoral el presidente de la CIC, Iván Montanaro. “Este año, el Colegio Público de Martilleros y Corredores ha hecho denuncias penales contra dos inmobiliarias, una de Capital y otra del interior; son las primeras desde que se creó la Cámara en 2010”, sostuvo.

Montanaro indicó que están trabajando en conjunto con la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad “en cuanto a denuncias que se están haciendo sobre inmobiliarias ilegales en Corrientes”, y destacó que “ellos se están encargando de intimar a estas empresas a que presenten documentación, y en caso de una negativa, derivar la denuncia al Colegio de Martilleros”.

En ese sentido, subrayó que “es importante que la ciudadanía se pueda concientizar de que, al llamar a una inmobiliaria, lo primero que tienen que preguntar es si el titular de la misma es profesional matriculado en el Colegio de Martilleros”. Además, comentó que “este año tuvimos muchas conversaciones” con la Oficina de Inquilinos, para poder dar asesoramiento en los reclamos que recibe el espacio. “En su momento nos llamaron por un caso en particular sobre un consorcio, dimos apreciaciones, pero resultó que éste no era asociado a la CIC”, agregó.