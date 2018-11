En Yapeyú avanza la construcción de una estación transformadora

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) destacó la construcción de una nueva estación transformadora (ET) en Yapeyú, lo que permitirá mejorar el servicio en la zona. En este contexto, recordaron que el estudio de ingeniería, montaje y puesta en servicio de la citada infraestructura energética está a cargo del organismo provincial.

“El predio donde se construye la E.T. 132/33/13,2 kV se ubica en la zona Oeste de la localidad y tiene una superficie aproximada de 2.822 metros cuadrados”, especificaron. Tras lo cual añadieron que en un sector del terreno de la nueva ET, edificaron una casilla donde instalarán equipamiento destinado al comando del equipamiento y además un área destinada a ser la oficina del personal.

En tanto, el predio está cerrado por un cerco perimetral, con su correspondiente portón de acceso.