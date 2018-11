For Ever presentará una queja ante el Inadi

La dirigencia de Chaco For Ever explotó contra la voz del estadio del Centenario en el clásico ante Sarmiento. “Incitaron a la violencia, decían ‘Fornieve’ en lugar de For Ever”, denunció su presidente Héctor Gómez.

En el clásico chaqueño que se jugó el viernes pasado en el estadio Centenario, Sarmiento y Chaco For Ever igualaron 1 a 1, en un encuentro que pudo haber sido triunfo para cualquiera de los dos.

Sin embargo, fuera de la cancha el clásico se sigue jugando, y sorprendió el presidente de For Ever que a través de su cuenta de red social de Facebook realizó una denuncia que alcanza a la voz del estadio del Centenario.

“La voz del Estadio durante todo el partido incitó a la violencia con dichos discriminatorios hacia el club visitante”, cuenta el presidente, poniendo en conocimiento lo ocurrido en el clásico.

Entre los ejemplos que presentan los dirigentes del Negro, se encuentran las intervenciones de la voz del estadio que decía “Fornieve” en lugar de For Ever y en las variantes, donde se comunicaba: “Se retira con la blusa 9 David Romero e ingresa con la blusa 13 Marcos Cabrera”. Y en las variantes del local, “Cambio en el único equipo chaqueño”.

“Vamos a denunciar al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) a Alejandro Barrios (encargado de “La Voz del Estadio” de Sarmiento), por las provocaciones e incitación a la violencia”, agregó Gómez.

Otro malestar de la dirigencia del Negro fue por el uso de las bombas de humo: “Se autorizó el uso de bombas de humo dentro del campo juego, las cuales eran manipuladas por un grupo de personas menores. Mientras el organismo de seguridad llevaba a cabo un gran operativo policial, incluyendo la implementación de Tribuna Segura, por otro lado el municipio autorizaba el uso de bombas de humo dentro del campo juego las cuales eran manipuladas por un grupo de personas menores, lejos de ser personas autorizadas”.

Pese al fastidio demostrado por lo sucedido, Gómez presidente de Chaco For Ever agradeció a la dirigencia del Decano: “Nos preguntaron dónde nos queríamos ubicar, si en un palco o en algún otro lugar. Nosotros preferimos la platea alta y no hubo ningún problema. Nos trajeron gaseosas y hubo seguridad. Los jugadores no tuvieron ningún inconveniente en los vestuarios. No hubo dramas en la entrada ni en la salida. Se notó la buena predisposición durante toda la noche”.