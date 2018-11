Marcharon para exigir mayor presupuesto y declaración de emergencia por femicidios

En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, organizaciones feministas de Corrientes marcharon ayer por el centro de la ciudad para reiterar los reclamos que vienen exigiendo desde hace varios años, haciendo hincapié en la necesidad de que el Estado destine una mayor cantidad de dinero para políticas de género. También demandaron la declaración de Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica, y justicia por los asesinatos machistas en la provincia, que son 10 en lo que va del año.

Las diferentes entidades que conforman la Multisectorial de la Mujer como Mumalá y María Conti Kuña Mbareté; y el Colectivo de Mujeres Organizadas, se concentraron ayer por la mañana en la plaza Vera, desde donde partieron hacia la Municipalidad. Las manifestantes pidieron allí por “el real funcionamiento del Refugio de Mujeres”, un espacio que fue cedido a la Provincia, que asegura que está atendiendo a víctimas, aunque no hay un informe oficial que lo confirme.

Luego de esto, la columna se dirigió hasta el Ministerio de Educación, donde solicitaron “la re implementación de la Educación Sexual Integral (ESI)” (ver nota secundaria); y acto seguido, hacia el Superior Tribunal de Justicia (STJ), para exigir “el tratamiento de casos archivados de femicidios”. Finalmente, llegaron a Casa de Gobierno, donde leyeron un petitorio.

En el texto se hizo referencia al proyecto de presupuesto, y se pidió a los legisladores “que tengan en cuenta esta problemática al aprobar el presupuesto y se incluya una partida específica para políticas de prevención de violencia de género”. “Diez son los femicidios en la provincia de Corrientes en este 2018, la mayor cifra de los últimos años. Pese a esto, el Ejecutivo no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir la violencia y los femicidios: el traspaso del refugio ‘Eli Verón’ es una medida paliativa que no soluciona el conflicto”, manifestaron. Silvana Lagraña, integrante de Mumalá, sostuvo que “para eliminar las distintas desigualdades y violencias necesitamos un presupuesto nacional, provincial y municipal, que de manera real, haga posible la plena implementación de las distintas políticas y acciones que están a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres”.

Vale destacar que, según el último presupuesto aprobado, el Gobierno nacional destinará $11,36 por mujer para abordar las violencias machistas, además de que se recortó la partida asignada al Plan de Acción Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar las Violencias hacia las mujeres, que en 2018 tuvo un presupuesto de $50 millones, y en 2019 tendrá $32 millones. Por otro lado, señalaron también que debido al creciente número de asesinatos machistas, “estamos reclamando la Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica”.

Justicia

Además de reclamar por el castigo para los femicidas que están libres, prófugos o sin causas, las organizaciones destacaron que “desde el Poder Judicial las deficiencias, a pesar de las incontables charlas y capacitaciones en materia de género, son inmensas”. “Exigimos la efectiva incorporación de la perspectiva de género en el tratamiento de casos de violencia; no una incorporación formal, sino real.

Las víctimas siguen desprotegidas, siguen muriendo, siguen sin acudir a la Justicia por miedo”, remarcaron; y señalaron como uno de los puntos pedidos, el hecho de que las víctimas puedan contar con patrocionio legal gratuito.