Monzón y Cenoz en el cuadro principal de Chile

Dos raquetas correntinas competirán en Antofagasta del ATP Chile Future 3, que se disputa en canchas lentas del país trasandino.

Ignacio Monzón, actual 915 del ranking internacional, quien ingresó directamente al cuadro individual; y Juan Pablo Cenoz (no ranqueado), quien debió superar la instancia de la “qualy” para meterse en el grupo de 32 clasificados.

Monzón se presentará hoy por primera ronda ante su compatriota Fermin Tenti (983), en un juego pactado para no antes de las 14 hora de Chile.

Cenoz tendrá una dura prueba, no antes de las 15.30 hora trasandina, frente al local y cuarto favorito Bastian Malla (475). El capitalino de 17 años se metió en el cuadro principal luego de vencer ayer en la última instancia de la “qualy” al chileno Javier Naser (1548) por 6-3 y 6-1.