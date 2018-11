Recepción para el múltiple medallista de ciclismo

En una audiencia realizada en su despacho municipal, el intendente Eduardo Tassano recibió ayer al ciclista correntino César Darío Bohle, múltiple medallista en el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta 2018 de la categoría Máster disputado del lunes 5 al domingo 11 en la ciudad de México.

El deportista integró, junto con una docena de pedalistas de todo el país, el seleccionado nacional de ciclismo que encabezó el medallero final por países con 41 preseas de oro, 23 de plata y 15 de bronce, por delante del representativo anfitrión, Colombia, Brasil y Chile.

“Todos los años trato de participar de competencias internacionales. Traía medallas de plata y bronce, porque estoy siempre peleando la punta, y este año se me dio poder conseguir una medalla de oro gracias al esfuerzo que uno hace en este deporte”, señaló César Bohle.

“Durante todo el año estuve practicando con un entrenador de Buenos Aires, y todos los días, haga calor o frío, llueva o no, salimos a entrenar”, dijo el ciclista, quien valoró también el “invalorable apoyo de la familia, que es lo primordial”.

El deportista, de 42 años, logró en el velódromo del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) de la capital mexicana, la medalla de oro en Velocidad, sumó dos de plata en las modalidades de Kilómetro y Velocidad por equipo, y otras tres de bronce, en las categorías Scratch, Puntuable y Velocidad olímpica.

De esta forma, el correntino sumó su cuarta participación en un Panamericano Máster, participando anteriormente en Bolivia 2014 (tres medallas de plata), en Guadalajara 2016 (dos de plata y tres de bronce) y San Juan 2017 (una de bronce).

Si bien las competencias están finalizando, Bohle tiene para el año que viene dos metas: “El Panamericano que se hará en Colombia, donde todavía no está definida la ciudad que será sede; y si se puede ir también al Mundial que se realizará en Manchester, Inglaterra, para lo cual vamos a entrenar desde el principio de 2019 con esos objetivos”, sostuvo, aunque inmediatamente agregó que “todo estará supeditado al aspecto económico”.