Reclamaron por la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas

Durante la marcha realizada ayer en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la columna pasó por el edificio del Ministerio de Educación para pedir por la “reimplementación de la Educación Sexual Integral (ESI)” en las escuelas. La ministra Susana Benítez recibió el petitorio y dialogó con referentes de las organizaciones manifestantes, junto con otros funcionarios de la cartera.

Según informaron desde Educación, durante el encuentro Benítez explicó los procedimientos que el ministerio viene realizando en conjunto con Salud Pública y Desarrollo Social a través del programa de “Educación Sexual Integral” (ESI), y el plan de prevención y reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) en los establecimientos educativos de la provincia. “Sobre el pedido de la implementación de corredores seguros en las escuelas, se mencionó que ya se encuentran realizando un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad”, agregaron.

“Es muy importante que podamos atender este tipo de situaciones que son reales y que afectan a nuestros jóvenes. El pedido fue sobre un trabajo en conjunto el cual es muy importante, ya que la responsabilidad de la educación sexual integral no es únicamente de las escuelas sino de toda la sociedad. Es importante que trabajemos en conjunto, atendiendo la situación que atraviesan nuestros hijos en la sociedad y en la calle ya que algunos hechos son detectados en las escuelas gracias a las clases de educación sexual integral”, afirmó la ministra.