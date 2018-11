Regatas campeón y subcampeón en Mercedes

Un destacado fin de semana protagonizaron en Mercedes los planteles Sub 15 de voleibol del Club de Regatas Corrientes. El equipo femenino se consagró campeón del Torneo Provincial Clausura 2018, mientras que el elenco masculino resultó subcampeón.

El certamen fue organizado por la Federación Correntina de Voleibol y tuvo lugar en Mercedes.

Las chicas de Regatas repitieron el título obtenido en el Provincial Apertura disputado en la capital correntina en julio último.

El Sub 15 femenino regatense accedió a las semifinales, tras quedar primero en la fase de clasificación al superar a Guaraní “A” y “B” de Paso de los Libres, y a Comunicaciones de Mercedes, a los tres rivales en sets corridos.

En semifinales, en tanto, el triunfo fue ante Guaraní “B” por 2 sets a 0, y en la final la victoria fue sobre Guaraní “A” por idéntico marcador, con parciales de 25 a 18 y 25 a 7, coronándose invictas.

El elenco campeón estuvo integrado por Azul Solis Chequin, Antonella Solari, Paloma Giménez, Araceli Borlicher, Camila Fernández, Sofía Pruyas, Briana Quarin, Liliana Rodríguez y Natasha Aranda. El entrenador de las chicas fue Pablo Verdún.

En tanto que el Sub 15 masculino de Regatas quedó segundo en la fase de grupos, tras perder ante Guaraní “A” de Paso de Libres en set corridos; y vencer 2 a 0 a Tiro Federal de Mercedes, y a Guaraní “B” por idéntico marcador.

En semifinales, el equipo Fantasma superó 2 a 0 a Tiro Federal, pero en la final perdió frente a Guaraní “A” de Libres por 2 sets a 0.

El plantel regatense masculino, también dirigido por Verdún, lo conformaron Tiziano Huel Roffe, Tobías Canteros, David Canillas, Juan Cruz Solis, Gabriel Yaya Troncoso, Imanol González, y Lautaro Gómez Monzón.