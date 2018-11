Vecinos integrantes de foros se mostraron preocupados por hechos delictivos violentos

Semanas atrás se registró un violento asalto en un reconocido supermercado ubicado sobre la avenida Pujol (cuyo hecho se encuentra siendo investigado) y otros episodios de inseguridad en la zona del barrio Aldana que no sólo encendieron la alarma entre los habitantes de las comunidades del Norte de la ciudad, sino también generaron preocupación en los vecinos de distintas zonas de la ciudad. Desde diversos foros que representan a los ciudadanos de distintos barrios capitalinos coincidieron en que no sólo los arrebatos a cargo de motochorros causan temor en las calles y paradas de colectivo, sino también el cambio de modalidad delictiva que en muchos casos incluyen episodios de violencia contra las víctimas.

Asimismo, los vecinos solicitaron no sólo mayores y mejores condiciones de prevención del delito, sino también un mayor mantenimiento de la iluminación pública en distintas barriadas.

Luego de los asaltos a comercios del barrio Aldana, como un reconocido supermercado y una pizzería, los vecinos del Foro de los Cuatro Barrios integrados por los frentistas de las barriadas de La Rosada, Pompeya, Bañado Norte y Aldana manifestaron que se encuentran preocupados y en estado de alerta por el cambio de modalidad de la delincuencia, y desde otras organizaciones señalaron inquietudes similares. “Tras los episodios de inseguridad en el barrio Aldana recibimos y sumamos reclamos por mayores medidas preventivas del delito desde otros puntos de la ciudad como Alta Gracia, Mil Viviendas, Ponce, Río Paraná, entre otros, donde los vecinos están en alerta ya no sólo por la modalidad de arrebatos de motochorros sino también por posibles ataques violentos”, expresó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel.

El dato: Se llevará a cabo una reunión, hoy a las 19, entre los vecinos del Foro de los Cuatro Barrios en la iglesia San Juan Bautista, donde nuevamente retomarán el diálogo sobre las medidas de seguridad en la zona del barrio Aldana.



“Se aproxima el fin de año y resurge el temor por episodios violentos y si bien en la zona del Aldana se habían calmado los hechos de inseguridad a raíz del trabajo vecinal junto con las autoridades, nuevamente se registraron hechos y en algunos casos violentos. Desde el foro vamos a buscar la manera de trabajar junto con los vecinos y de realizar alguna reunión con autoridades provinciales y policiales para ver la manera de trabajar en pos de una solución de políticas de seguridad y prevención”, señaló Maciel.

A su vez, desde el Foro de Organizaciones Vecinales también solicitaron a la Municipalidad el mejoramiento de la iluminación pública en los barrios donde se registran episodios de inseguridad y reclamos vecinales.

Por su parte, desde el Foro de los Cuatro Barrios, comprendido por vecinos de los barrios Aldana, Bañado Norte, Pompeya y La Rosada señalaron que hoy a las 19 retomarán las reuniones en la iglesia San Juan Bautista para dialogar sobre los episodios de inseguridad y ataques violentos que se registraron en las últimas semanas. “La gente nuevamente está en alerta y preocupada porque hubo casos violentos como el asalto al supermercado, el robo a la pizzería sobre la avenida Pujol y también otros ataques contra vecinos en las inmediaciones del parque Mitre. Por eso vamos a retomar las reuniones para ver qué aporte se puede generar”, señalaron desde el foro vecinal.