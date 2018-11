El Fondo enviará más de USD 7 mil millones al país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión de las cuentas del Estado Nacional y habilitará el giro de unos USD 7.600 millones como parte del acuerdo stand by alcanzado por el Gobierno por un total de USD 56.300 millones.

"Elogiamos a las autoridades por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica, incluido el apoyo político para la aprobación del Presupuesto" para el 2019, informó el FMI a través de un comunicado.

La aprobación de las cuentas del Estado fue el resultado del trabajo de una misión del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli, quien estuvo en Buenos Aires entre el 9 y 16 de noviembre.

Al término de la visita, Cardarelli emitió una declaración en la que señaló que el FMI y las autoridades argentinas "han llegado a un acuerdo sobre la segunda revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand By".

La finalización de la revisión, que está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, pondrá a disposición del país Derechos Especiales de Giro (DEG) por 5.500 millones, lo que representa aproximadamente unos USD 7.600 millones, informó el comunicado.

El Gobierno firmó en octubre un acuerdo con el FMI por el cual la entidad le presta unos USD 56.300 millones que le permitirán hacer frente a todos sus vencimientos de deuda hasta el 2020.

Para acceder a ese crédito el Gobierno se fijó como meta conseguir el equilibrio fiscal el año próximo, y un superávit del 1% del PBI para el 2020, además de aplicar una fuerte política de restricción monetaria.

Entre otras medidas, el presidente Mauricio Macri se comprometió a que el promedio de la emisión monetaria no aumente hasta junio del 2019, y que el dólar fluctúe libremente dentro de una banda cambiara cuyas "puntas" aumentan 3% mensualmente.

Ante esto, y luego de la revisión de las cuentas del Estado, el FMI aseguró que "el nuevo marco de política monetaria implementado por el Banco Central (Bcra) en octubre ha sido efectivo para estabilizar a los mercados financieros luego de la extrema volatilidad experimentada en agosto y septiembre".

En ese marco "el compromiso de las autoridades con un tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá la credibilidad del marco de política monetaria y aumentará la resistencia a los shocks externos".

El FMI resaltó la necesidad de mantener el gasto social "para proteger a los pobres y vulnerables del debilitamiento de la actividad económica en la segunda mitad de 2018, y en medio de una inflación aun elevada".

Aseguraron “salvaguardar” gastos de asistencia social.