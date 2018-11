D´Onofrio, molesto: "Angelici, dejá de presentar carillas y vení a jugar"

Desde Mar del Plata, en la previa del cruce por semifinales de Copa Argentina entre River y Gimnasia, Rodolfo D´Onofrio habló con los medios y se mostró muy molesto por la posición que tomó Daniel Angelici ante la Conmebol, luego del "pacto de caballeros" que habían firmado el último sábado en el Monumental junto a Alejandro Domínguez.

"Si el presidente de Boca me está mirando... Terminá con esto, dejá de presentar carillas, vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol. No le hagas caso a lo que te están diciendo que tenés que hacer esto. Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer", arrancó el mandamás millonario.

Y siguió: "No inventés más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Lo que acá sirve es mostrar una actitud hacia el mundo. Hay que tener valores en la vida. Basta de la vergüenza y el papelón, el mundo nos está mirando. Siento un dolor inmenso. Lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible".

Con un cambio menos, cerró: "Bueno, es lo que siento y discúlpenme porque esto no es un discurso".

Sin embargo, más tarde, pasado el mediodía, el titular de la entidad de Núñez buscó bajar el tono de sus declaraciones. "No fue una provocación, tenemos buena relación. No jorobemos, si alguien lo tomó a mal, le pido disculpas", dijo D'Onofrio en diálogo con 90 Minutos, programa emitido por la señal Fox Sports.

"Por ahí alguno pudo cometer un error. Si lo cometí, le pido disculpas", continuó D'Onofrio sin descuidar sus objetivos, al referirse a la intención que tendría el Gobierno de disputar el partido, y que sea en el estadio Monumental. Al respecto, D'Onofrio reiteró: "El presidente Macri me mandó a decir que quiere que juguemos en la cancha de River".

TyC Sports/Infobae