Egresados de la Unne reclaman por demora de sus títulos desde hace casi dos años

Un grupo de egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) se concentró ayer por la mañana frente al edificio de Rectorado, en la plaza 25 de Mayo, para insistir con un reclamo que vienen realizando desde hace casi dos años: la entrega de sus títulos. Los ex estudiantes comentaron que son 1.048 los graduados de esta unidad académica que no recibieron aún sus diplomas, muchos de ellos desde hace casi dos años, y que en este lapso de tiempo no están pudiendo trabajar por la falta de este papel, además de que no reciben explicaciones del por qué de la demora.

“Somos 1.048 graduados de Corrientes, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Formosa, que estamos en una situación deplorable. No puede ser que dejen dormir los expedientes, y recién se envíen a Rectorado, donde tardan tres meses más”, señaló a Radio Dos la egresada Noelia Borges. La mujer detalló que “en octubre nos reunimos con el rector de la Facultad de Derecho, y nos dijo que necesitaban digitalizar nuestros expedientes, y desde febrero de 2017 están ahí”; mientras que ellos no pueden desempeñarse profesionalmente. Desde la unidad académica no dieron mayores precisiones a El Litoral, aunque adjudicaron la demora de los trámites a cuestiones relacionadas al Ministerio de Educación nacional.

En este contexto, la vocera de los graduados afirmó que “vamos a demandar por daños y perjuicios a la facultad y a la Unne; y vamos a presentar un amparo ante la Justicia Federal y también a demandar por falta de cumplimiento de funciones públicas”.

Cronología

De acuerdo a un texto publicado por los egresados afectados, los inconvenientes comenzaron a principios de 2017, con la demora de 8 meses en lo que respecta a la llegada de los expedientes a Rectorado, desde Derecho. Tras insistentes pedidos de información en esta dependencia, en octubre las autoridades de la unidad académica les explicaron que hubo problemas burocráticos por cambios en la legislación de la validación de títulos, a cargo del Ministerio de Educación nacional.

Los graduados consignan que tuvieron la promesa de obtener sus diplomas en noviembre, pero que hasta el momento no hubo novedades del tema, y no pudieron reunirse con la rectora de la Unne, pese a que lo solicitaron en dos oportunidades.