El Concejo Deliberante tratará sus números este jueves

La comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante dio dictamen favorable ayer al proyecto de Presupuesto 2019. La iniciativa se tratará este jueves, en la última sesión itinerante en el barrio 17 de Agosto, pero aún se debate si habrá acuerdo para acompañar el pedido de crédito por 350 millones de pesos.

Ayer, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Guillermo Corrales, expuso los lineamientos del Presupuesto en el Concejo Deliberante. Desde el interbloque Podemos Más manifestaron a El Litoral que no están de acuerdo con el endeudamiento. Sin embargo, el expediente tuvo despacho favorable ayer, con mayoría oficialista.

Mientras tanto, se debate si habrá acuerdo con el aval de crédito; sucede que este requiere de los dos tercios, mientras que el presupuesto alcanzaría su aprobación con mayoría simple, números con los cuales cuenta ECO+Cambiemos.

“Hay varias cuestiones que tenemos que analizar en relación al Presupuesto”, manifestó a este diario el concejal del PJ, Omar Molina. Una de ellas es el endeudamiento que “está vinculado a los recursos que la Provincia le debe al Municipio y que el Municipio no puede dejar de reclamar”.

“El Ejecutivo tiene que destrabar estos recursos para evitar el endeudamiento”, expresó el edil. Se trata de fondos de coparticipación que la gestión anterior reclamó y no se acreditaron. También, según apuntó el concejal, faltarían los fondos educativos coparticipables en el expediente.