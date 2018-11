El presupuesto toma estado parlamentario y mujeres se movilizarán por la paridad

Se espera que el proyecto de Presupuesto 2019 tome hoy estado parlamentario en Diputados. Por otra parte, el Colectivo de Mujeres por la Paridad se movilizará esta tarde hacia la Cámara baja para solicitar el tratamiento del proyecto por la equidad de género en la representación política.

El proyecto de Presupuesto tomará hoy estado parlamentario, de haber quórum, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Se desconoce si la iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias, ya que desde el Ejecutivo provincial indicaron que aún no definían fecha de convocatoria. De no llamar el Ejecutivo, su tratamiento pasaría a 2019.

El expediente forma parte del orden del día. Ingresó la semana pasada pero hoy iniciaría su trámite parlamentario. Contempla gastos e inversiones por más de 68,4 mil millones de pesos para el ejercicio 2019. En cambio, la Ley de Leyes 2018 preveía fondos por 47.275 millones de pesos. Es decir, para el próximo año la diferencia será de 21.201 millones, un 44,85 por ciento más.

El Ministerio de Obras Públicas recibirá 563 millones a diferencia de los 374 millones de pesos previstos para este año. Hacienda, en tanto, administrará programas nacionales y proyectos que engrosan un presupuesto de más de 27 mil millones de pesos, alrededor de 10.000 millones más de los 17 mil millones previstos para 2018.

Por otra parte, el cierre del periodo ordinario, y quizás del año legislativo, estará signado por la demanda de estatales y del Colectivo de Mujeres. Esta mañana, a las 9.30 aproximadamente, ATE y otros gremios estatales se manifestarán en contra de la política nacional y sus réplicas en el presupuesto local.

Además, convocan a un paro y movilización para diciembre. Piden una recomposición salarial para los trabajadores. Mientras tanto, el gobernador Gustavo Valdés anunció esta semana que otorgarán un bono navideño cuyo monto está en estudio.

Uno de los temas que queda en la agenda es la paridad de género. Hoy a las 18, el Colectivo de Mujeres por la Paridad se concentrará en la plaza Vera; luego, para la sesión irán hasta la Legislatura para apoyar el tratamiento sobre tablas del proyecto que envió semanas atrás el Gobernador.

“Todos dicen que quieren acompañar pero no hubo voluntad política. Esperemos que hoy tenga media sanción en Diputados y que se pueda tratar el jueves en el Senado”, expresó a El Litoral la concejal Mirian Sosa.

La iniciativa de paridad de género de autoría del senador Roberto Miño (PJ) tuvo preferencia para su tratamiento este jueves. Sin embargo, no alcanzarían los plazos legislativos para avanzar con ella. La ampliación de derechos políticos de las mujeres dependerá del acuerdo político de ambas cámaras en esta semana, pese a que todavía el proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Valdés.