Entrando a la agricultura 

El Ministerio de Producción mostró en Mercedes los primeros avances en el desarrollo de los cultivos extensivos en Corrientes, y lo hizo en el marco de una jornada técnica con salida a campo realizada en el Inta Mercedes el pasado viernes, en donde se encuentran los lotes demostrativos. Según datos que maneja la Provincia, Corrientes tiene más de 1,5 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, donde uno de los objetivos principales pasa por producir el alimento para las casi 5 millones de cabezas que componen la ganadería provincial.

Desde este año el Ministerio de Producción encaró un programa de agriculturización de los campos correntinos, mediante financiamiento y asesoramiento a productores que busquen incursionar en cultivos no tradicionales para Corrientes.

A fuerza de estudios que determinaron que más de 1.500.000 hectáreas de suelos de Corrientes tienen aptitudes agrícolas, el asesoramiento profesional y el financiamiento para invertir en agricultura, el Ministerio de Producción busca desarrollar los cultivos extensivos no tradicionales en Corrientes.

Este año comenzaron a verse algunos proyectos: unas 2.500 hectáreas de trigo que ya comenzaron a cosecharse; casi 10 mil hectáreas de maíz; más unas 3 mil hectáreas entre sorgo y soja, son algunos de los lotes que los productores encararon en esta campaña, y que buscan sumar más productores para tener un área agrícola de cultivos extensivos de mayor magnitud.

“Como productor ganadero, la iniciativa de hacer agricultura en Corrientes es todo un desafío, pero con estas nuevas políticas de la cartera productiva se está relanzando esta idea de hacerlo”, sostuvo Manuel García Olano, secretario de Agricultura y Ganadería de Corrientes, durante su exposición el pasado viernes en Mercedes.

El funcionario y productor curuzucuateño comentó, en este sentido, que “desde el sector ganadero, en gran parte el futuro de la actividad depende que tengamos agricultura”, con excepción del arroz, que en Corrientes sí está desarrollado.

Durante la jornada realizada en la experimental Mercedes del Inta, Jorge Fedre, subsecretario de Producción, quien tiene a cargo el programa agrícola del Ministerio, realizó una exposición sobre los primeros números que dejó esta campaña agrícola de cultivos extensivos en lotes demostrativos.

En ese cuadro, recordó que este programa de agriculturización nació de una mesa ganadera y en donde una de las metas era la de “producir nuestro propio alimento”.

En declaraciones a la prensa, Fedre remarcó la importancia de contar con producciones agrícolas que puedan abastecer la demanda del sector ganadero. “Hoy los productores traen maíz desde otras provincias, cuando en Corrientes tenemos suelos aptos para producir maíz de muy buenas variedades forrajeras”, señaló el funcionario en diálogo con Aires de Campo (Radio LT7).

Respecto a este cultivo en particular, el funcionario comentó que durante esta campaña se plantaron en la provincia unas 9.700 hectáreas, que dieron muy buenos rendimientos. “Tuvimos lotes de entre 6 mil y 7 mil kilos de maíz por hectárea”, comentó Fedre. En este sentido, el funcionario agregó que quienes encararon este cultivo, en su mayoría son productores mixtos, que también tienen ganadería en sus campos.

Asimismo, fueron buenos los resultados en la producción de trigo, un producto que no se ve mucho en los campos de Corrientes, pero que este año tuvo la apuesta de más de 2.500 hectáreas en el Centro y Sur de Corrientes. “Los rendimientos en trigo van de 2.500 hasta 4 mil kilos por hectárea; son muy buenos”, remarcó Fedre.

En su presentación, el subsecretario valoró la importancia del trabajo integrado del Ministerio de Producción con otras instituciones como el Inta, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne, y empresas privadas.

“Hay productores que se quieren sumar a este proyecto, y nosotros los asesoramos; tenemos información de suelos, recursos humanos y financieros para que los productores incursionen en estas actividades, que pueden ser una herramienta y una salida muy válida en sus empresas”, señaló Fedre.