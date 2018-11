Sólo tres oradores se presentaron a la audiencia por la Tarifaria 2019

Se realizó ayer en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante la audiencia pública por la Tarifaria 2019. Allí sólo se presentaron tres oradores: el defensor de los Vecinos de la Ciudad, Agustín Payes, el representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Nelson Veas Oyarzo, y el particular Eduardo Ascúa.

Durante la audiencia se respetó el tiempo estipulado por la Ordenanza N° 5.345, por lo que los participantes hicieron uso de la palabra entre 5 y 10 minutos. Esta instancia, se desarrolló en el marco de un clima participativo y de respeto, y los concejales de las comisiones de Hacienda y Legislación pudieron efectuar consultas a los expositores.

Si bien la audiencia es de carácter no vinculante, las opiniones expresadas acerca del proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), formarán parte de un informe que será analizado por los concejales en comisiones.

“Entendemos que hay una situación de crisis económica pero que el costo lo soporta el vecino”, indicó a El Litoral el concejal del PJ Omar Molina. “Claramente hay un ajuste en el Gobierno nacional que repercute en los municipios por los altos niveles de depreciación que tiene la moneda nacional. Los recursos no alcanzan y el vecino tiene que pagar los costos”, señaló.

“Hay que analizar el contexto socioeconómico en el que viven los vecinos para hacer una ordenanza justa, equitativa y proporcional”, dijo a Sudamericana uno de los oradores, Agustín Payes. “Creo que hoy los concejales tienen la oportunidad de estudiar en comisión como puntos que hemos hecho hincapié en impuestos mínimos como en zona 1 y 2 (aumento del 185 por ciento), zona 3 y 4 (aumento del 130 por ciento) y zonas más alejadas (un aumento del 100 por ciento)”, indicó.