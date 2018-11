Voladura de techos en Ituzaingó e inundación de casas en varias comunas por las tormentas

Fuertes lluvias y tormentas se registraron en varias localidades de la provincia, con mayor intensidad en el norte, siendo Ituzaingó una de las más afectadas, con voladura de techos en cinco casas, en tanto que hubo serios anegamientos en Itatí, donde además cayó un árbol en el acceso por la Ruta Provincial 20.

En Ituzaingó, el Municipio informó que registró cinco casas afectadas con voladura de techos en diferentes barrios, tras el relevamiento realizado. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social asistió de forma inmediata a las familias para cubrir las necesidades de los afectados. Del operativo participó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, la cual trabajó en las reparaciones de las viviendas afectadas.

Con respecto a Itatí, desde Bomberos Voluntarios expresaron a este diario que “cayó un árbol en la Ruta 20, pero de inmediato acudimos a retirarlo, no afectó a ninguna persona ni vehículo y se restableció el tránsito en pocos minutos”. Según publicó Noticias Itateñas, los Bomberos Voluntarios, la Gendarmería Nacional y el Municipio recorrieron diferentes barrios, tras los 130 milímetros de agua caída que inundaron varias casas.

Si bien ayer a la tarde la viceintendenta a cargo del Ejecutivo en Paso de la Patria, Alba Vasque, relató a El Litoral que la situación era “complicada porque me están llamando vecinos de diferentes barrios por la cantidad de agua, con más de 150 milímetros de lluvia”, al cierre de esta edición informaron desde el Municipio a este matutino que los trabajos del personal de Obras Públicas son de excelente calidad y las aguas escurren. En tanto que advirtieron que merece atención la probabilidad de más precipitaciones en las próximas horas.

A la vez que aclararon que la situación está controlada en este momento, ya que las bombas de desagüe están cumpliendo su función. Con respecto a Caá Catí, desde Redes Sociales indicaron que “hasta las 17” había llovido “100 milímetros” y las autoridades de la localidad recorrían “los diferentes barrios y no hay evacuados”. En tanto que horas más tarde recordaron a la población que Bomberos Voluntarios tenía habilitada la línea telefónica 100 para cualquier emergencia.

Finalmente, el encargado de Defensa Civil de San Luis del Palmar, Luis Correa, dijo a El Litoral que “llovió 60 milímetros y hay que ver cómo seguimos mañana, porque sigue lloviendo. El Riachuelo está en 3 metros”, añadió.