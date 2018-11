Canasta navideña: hipermercados ya la ofrecen y supermercados definen productos

Caja. No incluye productos como arroz o atún.

Mientras se espera la canasta oficial lanzada por la Provincia junto con entidades económicas, en hipermercados y mayoristas ofrecen una caja navideña desde los $269 hasta los $550. A la vez, desde supermercados locales impulsan promociones y ofertas en pan dulces, budines y sidras. Desde los comercios correntinos, sostuvieron a este diario que la próxima semana estarían en las góndolas sus propias canastas, ya que en estos días están definiendo productos y precios.

En un recorrido de El Litoral en diferentes negocios, constató que, por ejemplo, Makro vende una caja con 7 productos a $269, estos son: sidra del Valle, vino Hereford, pan dulce Mgk, turrón de maní Paulista, garrapiñada de maní Paulista, Nucrem y confites Paulista. Otra a $419, tiene 10 bebidas y alimentos, también de segundas marcas: sidra Del Valle, vino Finca Natalina (2), pan dulce Mgk, budín Mgk (2), turrón de maní Georgalos, crocante de maní Georgalos y garrapiñadas Georgalos.

Por su parte, Carrefour ofrece una caja a $345 con sidra La Victoria, vino Viñas de Balbo, postre de maní Nucrem, pan dulce Don Satur, budín Don Satur, turrón de maní y garrapiñada Arcor. Otra caja está $550 y agrega un espumante Mumm.

La mayoría de estos productos no son de primera marca ya que, por ejemplo, el precio promedio de un pan dulce de buena calidad y, teniendo en cuenta la inflación considerado económico, es de $120. Este clásico de la mesa navideña se puede encontrar a $60, terceras marcas, o hasta a $55.

Por otra parte, empleados de supermercados locales, Impulso y Supermax, comentaron a este diario que estarían estas cajas en las góndolas la próxima semana. “Están definiendo qué productos ofrecer y el precio de los mismos”, contó uno de los repositores a este medio gráfico.

Si bien no cuentan con canastas propias, los clientes buscan las ofertas de estos productos que no son escasos. Se puede encontrar una sidra Real clásica a $67.58, mientras que La Farruca cuesta la mitad.

El precio del pan dulce es muy variable, uno de marca Las Colonias, buena calidad y a la vez económico, este año está $94, un budín de la misma marca $51,99.

Cabe destacar que la canasta oficial que promociona el Gobierno incluye otros alimentos, la del año pasado contaba con: sidra, gaseosa, pan dulce, budín, turrón, garrapiñada, atún, arveja, mayonesa y arroz.

En la tarde de ayer, desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) comentaron a El Litoral que aún están conversando y que se estaría definiendo esta semana. Lo mismo, comentó el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) Daniel Cassiet.