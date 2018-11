For Ever y Sarmiento, más cerca

Un importante paso buscando la clasificación a la segunda fase del Torneo Federal A dieron anoche For Ever y Sarmiento.

Por la fecha 16 de la zona 4, For Ever goleó 3 a 0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy, con goles de Diego Magno, Marco Prieto y Lucas Saucedo.

En tanto que en Misiones, Sarmiento dio vuelta el resultado ante Crucero del Norte. El local se puso al frente con un gol de Federico Martínez, pero el “Tanque” Luis Silba puso el empate en el inicio del complemento, y sobre el final desequilibró Ronald Hutch.