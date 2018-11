Todo indica que la Cámara de Senadores no sesionaría hoy por falta de quórum y por lo tanto, no podría tratarse el proyecto de Paridad de Género del senador Roberto Miño que tiene preferencia.

El proyecto de Paridad de Género del senador Miño fue reservado con preferencia para ser debatido hoy.

“Esta iniciativa es similar a las otras que se manejan y creo que no habría inconvenientes en su tratamiento, porque lo importante es que finalmente la ley salga”, había dicho el legislador.

“Hay que congeniar. Son muy pocas las modificaciones que se deben hacer. Nosotros acompañamos esta idea de la paridad de género, y esto lo digo por el proyecto del oficialismo, en este caso todos estamos buscando lo mismo”, agregó.

Reconoció que “quizás la discusión de los proyectos no se pueda resolver en estas sesiones ordinarias, pero todo es cuestión de conversar y consensuar posiciones, porque si el Ejecutivo quiere podría tratarse en extraordinarias”, sostuvo.

Todo indica que la iniciativa no prosperaría debido a que el Ejecutivo elevó su propio proyecto.

La cuestión volvería a debatirse recién en las sesiones ordinarias de 2019, es decir en marzo.

En la Cámara alta no descarta que el Gobernador convoque a extraordinarias, pero, aseguraron, que “dependerá de lo que decida incluir en el temario”. Los senadores deben avanzar con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que espera dictamen de los legisladores peronistas. Todo indica que deberá esperar al próximo año.