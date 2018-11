Santa Catalina: sortearon 269 viviendas que serán entregadas en abril o mayo

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), ayer llevó a cabo el segundo sorteo de 269 viviendas construidas en la zona de Santa Catalina, de un total de 350, donde participaron aproximadamente unos 8 mil inscritos que conforman los padrones oficiales de espera. El acto se realizó a través de Lotería Correntina y se estima que las unidades habitacionales que ya cuentan con sus adjudicatarios serán entregadas entre abril y mayo del próximo año, ya que actualmente las obras se encuentran avanzadas en el aprovisionamiento de redes de infraestructura y servicios.

Vale recordar que el miércoles pasado se llevó a cabo el primer sorteo de unas 43 viviendas de Santa Catalina, del complejo de 350 unidades habitacionales, que fue destinado para un padrón de 581 familias que se encontraban en lista de espera desde hace más de 20 años. En tanto unas 35 casas son reservadas para que el Poder Ejecutivo provincial las entregue y las 3 restantes son para ex combatientes de Malvinas.

Ayer a las 7 la oficina de Lotería Correntina, ubicada en la esquina de la peatonal Junín y la calle Córdoba, se convirtió en el escenario del segundo sorteo de viviendas del predio de Santa Catalina. En este segundo acto se concursaron inicialmente unas 19 unidades habitacionales, destinadas para familias que poseen algún integrante con discapacidad, y posteriormente se sortearon los restantes 250 inmuebles, entre el padrón que estuvo conformado por más de 8 mil inscriptos que cumplieron con los requisitos necesarios para participar.

El acto se llevó a cabo sin participación de los aspirantes, y si bien fue transmitido en vivo mediante las redes sociales y la página web del Invico, algunos ciudadanos expectantes por cumplir con el sueño de la casas propia se acercaron hasta el edificio y observaron atentamente el sorteo y los números que iban siendo comunicados en las pantallas dispuestas en la vereda.

Durante el sorteo de ayer participaron no sólo los integrantes del padrón general del Invico, sino también aquellos inscriptos con más de 20 años de antigüedad, que no fueron beneficiados en el primer sorteo del miércoles 21 de noviembre cuando estuvieron disponibles unas 43 viviendas iniciales.

Asimismo, el interventor del Invico, Julio Veglia, señaló a los medios de comunicación que las 350 unidades habitacionales serán entregadas entre abril y mayo del próximo año. A su vez, aseguró que el avance de las obras en las viviendas están avanzadas e iniciaron trabajos de infraestructura para el tendido eléctrico, las redes de cloacas, agua potable y desagües pluviales, y luego continuarán con las veredas, cordones cunetas y ripios de las calles internas.

En total el complejo habitacional sorteado en dos actos por el Invico consta de unas 350 viviendas, de las cuales 43 fueron destinadas para familias que están hace más de 20 años en los padrones oficiales, 250 para la lista general de aspirantes, 19 para grupos familiares que cuentan con miembros con discapacidades, 3 para ex combatientes de Malvinas y 35 para que sean entregadas por el Poder Ejecutivo Provincial.