"Estoy seguro que el partido con Boca se va a jugar", advirtió Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo manifestó anoche estar "seguro de que la segunda final con Boca se va a jugar", en el comienzo de una jornada decisiva para la realización de ese partido que debe cerrar la Copa Libertadores 2018.



"Estoy seguro que el partido se va a jugar. No se donde, pero la Conmebol tiene que resolver que se lleve adelante y después veremos si Boca se presenta", avisó el 'Muñeco' al iniciar la conferencia de prensa post eliminación de Copa Argentina por penales ante Gimnasia y Esgrima, en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.



"Lo que pasa es que resulta muy difícil todo porque pasaron muchas cosas que suceden habitualmente. Porque este no fue un hecho aislado, sino que sucede siempre en cada partido de Libertadores. Lo que pasa es que esta vez se dio en una situación y un contexto muy particular", apuntó.



"De estos partidos se viene hablando desde hace mucho tiempo y ahora quedamos en el ojo de la tormenta ante el mundo. Pero en todos lados a veces es difícil explicar el entorno. Teníamos la postura de ir a jugar un partido de fútbol, tan simple como eso. Después hay cosas que no dependen de nosotros", resaltó.



El técnico se defendió posteriormente de todos los comentarios vertidos desde que el sábado se concretó la primera suspensión de la segunda final copera y al respecto sostuvo que "ahora parece que River tuviera la culpa de lo que sucedió y claramente eso no es así por lo que dije anteriormente".



"Pero insisto en que tengo la total seguridad de que voy a preparar al equipo para jugar esta final", remarcó Gallardo, quien tuvo en el vestuario de enfrente a un "socio" en esta cruzada por enfrentar a Boca y que el 'xeneize' no se quede con los puntos: otro ex jugador riverplatense como el técnico gimnasista Pedro Troglio.



"Tiene razón Marcelo cuando dice que cosas como esas pasan en todos lados. En el mundo entero, en Europa, donde yo jugué mucho tiempo, cuando vas de visitante en competencias internacionales también te 'cascotean' el micro. Lo que pasa es que allá los buses son blindados y acá no por una cuestión económica. Esa es la diferencia. Por eso coincido con él en que debe jugarse ese partido. Y es más, debe hacerse donde corresponde, que es la cancha de River", sentenció Troglio.



La Unidad Disciplinaria de la Conmebol emitirá un fallo este jueves que determinará si finalmente la final se juega, y como dijo Gallardo, todos los indicios están encaminados a que sea así, aunque no en el Monumental como pidió Troglio, sino en Doha, la lejana capital de Qatar, a donde se la llevarán los millones de dólares que ese país puede ofrecerle a la Conmebol y a los propios clubes.