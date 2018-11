Cardozo destacó la continuidad del diálogo para el funcionamiento del Centro Oncológico

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, destacó la continuidad y la importancia del diálogo por parte del Gobierno provincial para la concreción del Centro Oncológico Anna Rocca de Bonatti. Obra que se construye en el predio del hospital Dr. Fernando Irastorza de la Curuzú Cuatiá, producto de una articulación con el sector privado.

En diálogo con medios de comunicación, el titular de la cartera sanitaria se refirió al estado actual de la comunicación con los representantes de la señora Elena Rocca de Bonatti, con quien el Gobierno provincial acordó la concreción de un Centro Oncológico en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

“La idea es seguir construyendo el diálogo entre las partes para llegar a buen término con este tema, como siempre lo hemos expresado”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

El funcionario se refirió a la comunicación a través de carta documento entre las partes, aclarando que se trata de “un procedimiento formal que tiene el Estado para comunicar, para requerir o afirmar determinadas situaciones de manera seria”.

“Ellos nos respondieron de la misma manera y ponen en evidencia que el Centro Oncológico no está terminado y además nos hemos enterado por esa vía que el fideicomiso no lo habían utilizado y es oportuno que esto se diga porque es una prueba de que la señora Elena utilizó su dinero directamente en la construcción del edificio y que el Estado provincial no tocó un solo centavo en este tema”, agregó.

De esta manera, remarcó: “Estamos en buenos términos de negociación y en diálogo inclusive con el nuevo abogado de la señora Bonatti, vamos a estar en Curuzú Cuatiá el martes para reunirnos y continuar conversando”.

Asimismo, ratificó “la voluntad del gobernador Gustavo Valdés acerca de que el Estado está en condiciones de hacerse cargo del Centro Oncológico una vez que esté terminado el edificio y orientado el tema de las habilitaciones (ante la Agencia de Regulación Nuclear) que los representantes de la señora Bonatti se han comprometido”.

Indicó además que “el Gobernador nos dijo que se van a destinar 100 millones de pesos por año para el funcionamiento y mantenimiento del Centro Oncológico. Por otro lado se han hecho las reservas presupuestarias para un fondo mensual como tienen los hospitales y para sueldos del personal”.

“Estamos sumamente agradecidos con la señora Elena Bonatti y la idea es seguir trabajando y conversando seriamente”, reiteró.

OBRAS A INAUGURARSE

A su vez, aclaró que tanto la Unidad de Cuidados Especiales (terapia intensiva), los Quirófanos y la sala de Esterilización, “son parte del hospital, no del Centro Oncológico. Ellos nos ayudaron a mejorar ediliciamente estas estructuras y nosotros nos comprometimos con el equipamiento y es eso lo que está próximo a ser inaugurado, ya que son áreas indispensables para los correntinos”