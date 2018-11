Acción municipal en barrios ante las inclemencias del tiempo

Luego de las lluvias acaecidas desde tempranas horas de este sábado, jornada en la cual la Municipalidad desarrolló disímiles tareas de desobstrucción y limpieza de canales, entre otras acciones hechas de forma ininterrumpida, una delegación encabezada por el viceintendente Emilio Lanari estuvo en el barrio Esperanza, asistiendo a los vecinos de esa zona de la ciudad.

Paralelamente al trabajo de operarios con máquinas en el lugar, desde la Secretaría de Desarrollo Humano se preparó merienda para los niños en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), al tiempo que se alistan raciones de comida para la cena.

Junto al viceintendente estuvieron los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino. También estuvieron presentes los subsecretarios de Coordinación de Políticas Sociales, Marcos Hanke, desde cuya área se desarrollaron las tareas de asistencia; de Recursos Hídricos y Proyectos Especiales, Luis Tassano, quien coordinó las labores de desobstrucción de canales de desagüe; y de Gestión Integral de Riesgo y Catástrofes, José Pedro Ruiz, quien está a cargo de la coordinación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Además, el municipio brindó servicios de salud, con la presencia de ambulancias y agentes sanitarios.



“ES UNA TAREA PERMANENTE”

“Tuvimos la dificultad de una lluvia muy intensa hace pocos días y ahora volvió a llover intensamente. Nos dividimos en grupos y fuimos a distintos barrios. Estuvimos en el San Antonio Este y ahora estamos en el Esperanza, donde supervisamos el trabajo de tres retroexcavadoras, que trabajaron de una manera muy importante”, describió Lanari. “Esta es una tarea que no termina hoy, sino que continuará junto a los vecinos de forma permanente”, añadió.

“Las máquinas también están en las zonas del Molina Punta y de los barrios Jardín y Seminario. Trabajamos ordenadamente en pos de dar respuestas lo más rápidamente posible”, afirmó el viceintendente.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno sostuvo que “se recorrieron distintos barrios de la ciudad en función de lo que el Comité de Operaciones de Emergencia nos asignaba, en materia de desobstrucción, limpieza de canales y también de asistencia a los vecinos”. En ese sentido, el funcionario destacó el trabajo municipal en cuanto a “la información desde los equipos territoriales, a través de los delegados, al Centro de Operaciones, desde donde se distribuyen las tareas para una mejor organización”.

“Se utilizaron los camiones desobstructores del Plan Hídrico en aras de reforzar en algunos lugares. Podemos decir que donde se logró trabajar y desobstruir, la respuesta fue favorable, dado que en avenidas y calles donde anteriormente, ante lluvias similares, no se podía avanzar muchas horas después, ahora sí se pudo transitar, hubo movilidad, lo cual es positivo”, dijo Calvano. De todas formas, destacó que “obviamente falta; hay otras zonas de la ciudad donde todavía no se ha logrado llegar con el trabajo adecuado, donde se va a ir avanzando progresivamente”.



CONDICIONES DEL TIEMPO

Desde la Subsecretaría de Gestión Integral de Riesgo y Catástrofes se informó que este domingo el mejorará el tiempo. No obstante, el lunes luego del mediodía volverían las precipitaciones, que se extenderían hasta el martes al mediodía, aproximadamente.

En ese marco, se reiteraron las recomendaciones primordiales a tener en cuenta ante lluvias de consideración: no sacar la basura; no tocar postes, cajas de luz o cables; y limpiar canaletas y desagües. Para quienes circulen en vehículos, se sugiere: usar siempre cinturón de seguridad; circular despacio, con las luces encendidas; mantener una distancia prudente; y evitar dejar los vehículos debajo de los árboles.

Para reclamos y/o información, comunicarse al 0800-5555-6864 (MUNI).



CIUDAD DE DISEÑO, POSPUESTA

Teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, la edición de Ciudad de Diseño prevista para este domingo, será postergada para la semana próxima.

Así, el espacio brindado por la Municipalidad de Corrientes para el crecimiento a emprendedores locales ligados al rubro en el que habitualmente hay muestras y ventas de productos de fotógrafos, diseñadores, artistas e ilustradores se desarrollará el domingo 11.