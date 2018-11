Adelantos para el cierre del torneo Intermedio

La novena fecha, última, del torneo Intermedio que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón comenzará a disputarse hoy con la concreción de tres cotejos en caballeros.

El único juego de la divisional A será protagonizado por dos equipos que ya tienen definida su suerte. Panadería Romero, descendido, enfrentará a Pingüinos, clasificado al Octogonal.

Por su parte, en la Primera B, el campeón y primer ascendido, Deportivo Cichero se medirá con Aberturas Nordeste. Mientras que por la misma categoría, Islas Malvinas jugará frente a Mayorista.

En tanto que por el certamen Femenino, estarán frente a frente Barrio San Martín y Huracán, partido que estaba pendiente desde el Apertura.

La programación de encuentros para hoy es la siguiente:

Estadio del CEF Nº 1: 21.30 Islas Malvinas vs. Mayorista (Primera B) y 22.45 Panadería Romero vs. Pingüinos (Primera A). Cancha de Hércules: 21.30 Cichero vs. Nordeste (Primera B) y 22.45 Barrio San Martín vs. Huracán (Femenino).