Aumentan los reclamos por nuevas instalaciones eléctricas en escuelas

En la Escuela Nº 34 “El Santo de la Espada” no cuentan con equipos de aire acondicionado y cada vez que encienden el ventilador salta el interruptor de energía porque cuentan con una instalación eléctrica de hace más de veinte años, según relató la vicedirectora a El Litoral. En este marco, este medio consultó al director de Infraestructura del Ministerio de Educación, Emilio Breard, sobre los trabajos que se realizan desde la Provincia en este sentido y comentó que “está habiendo muchos reclamos desde las escuelas que se están atendiendo”.

“Si usamos ventiladores empieza a saltar la llave, no podemos comprar los equipos de aire desde la cooperadora de la escuela porque tenemos este inconveniente, tenemos la instalación original del año 1983”, contó a este diario la vicedirectora del turno tarde, Patricia Cebrero. Esta establecimiento cuenta con más de 20 aulas y sólo asisten chicos del Nivel Primario; en los días de lluvia, el patio interno se inunda.

Al respecto, Breard explicó: “Estamos teniendo muchos reclamos de este tipo. Lo que sucede con otras escuelas es que han colocado equipos de aire y no tienen instalaciones nuevas. No resiste la instalación y muchas veces se prende fuego, hace cortocircuito. Estamos atendiendo estos casos. Necesitamos que, si van a colocar estos equipos, se comuniquen con Educación para realizar la instalación nueva”.

Agregó que “desde que comenzó el calor estamos recibiendo este tipo de reclamos, serán unas tres semanas”. Acerca de algún proyecto del área que se refiera específicamente a la cuestión eléctrica de los colegios, comentó que no lo tienen previsto y que están resolviendo otras prioridades.

“Desde Infraestructura estamos con varias obras como en las escuelas Nº 258 y Nº 139, además del Hogar Escuela y la Normal de Goya. También trabajamos en el colegio de Esquina y en instituciones donde se está filtrando agua por el techo, entre otras”, enumeró.

Luego, añadió que “estamos con instalaciones eléctricas donde se colocan aires y en algunos casos hay que bajar otra línea”. “Desde el ministerio estamos cubriendo las urgencias y los equipos de aire están pasando a segundo plano, salvo que ya tengan los aparatos. Estamos haciendo obras en el IFD Estrada y en la Escuela Nº 12, además de ampliaciones en jardines de infantes”, dijo.

Por otra parte, adelantó que “se están planificando las actividades para el receso de verano”. “En el mes de enero, cuando finalice la feria, nos centraremos en tres ejes en las escuelas de la provincia desde el área de Infraestructura; serán: tanques, sanitarios y electricidad”.