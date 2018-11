Boca Unidos dio una muestra de carácter ganando en Misiones

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

Posadas.

Enviado especial

La empresa no era sencilla, pero Boca Unidos lo hizo. Se recuperó de una derrota ante For Ever ganándole en Misiones a Crucero del Norte 2 a 0, dando una buena muestra de carácter para volver a tomar una considerable distancia al frente de las posiciones de la Zona 4 del Torneo Federal A 2018-2019.

El conjunto “aurirrojo” fue más que el Colectivero. En el primer tiempo creó las situaciones más claras, pero no concretó, y en el segundo tiempo pudo marcar por duplicado para quedarse con un merecido y justificado triunfo.

En la primera mitad del partido estuvo muy cerca de inaugurar el marcador el equipo correntino. Mbombaj ejecutó un tiro libre que Ricardone bajó para Ledesma, quien conectó arrojándose de zurda a metros del arco, pero Argüello salvó a su arco tapando el remate a quemarropa con una mano contra su palo derecho.

Quizás por el estado del campo de juego (el césped estaba muy alto y se complicaba el tránsito del balón por abajo) ambos equipos renunciaron al juego corto y el partido se planteó con muchos pelotazos.

Luego de un par de desbordes por derecha de Martínez, que crearon zozobra en el fondo visitante, Boca Unidos tuvo dos situaciones inmejorables para marcar y las dos tuvieron de protagonista a Cristian Núñez, quien hizo gala de toda su experiencia recibiendo de espaldas al arco, para manejar los tiempos y descargar en el momento justo para sus compañeros.

Un pase largo fue cabeceado por Núñez hacia Fabro, que escapó por la derecha y al ingresar al área ensayó un remate que no fue disparo al arco ni centro, perdiéndose por arriba del travesaño.

Al minuto, Mbombaj le dio de aire a un despeje del fondo local, el cual fue conectado de cabeza, de pique al suelo, por Núñez en el área chica. La pelota rebotó en el vertical izquierdo, botó en la línea y la encontró el arquero Argüello, que había quedado inmóvil, casi resignado a su suerte.

El Colectivero contestó con una pelota que Martínez encontró en tres cuartos de cancha, para avanzar unos metros y sacar un latigazo de zurda que pasó muy cerca del palo izquierdo del arco defendido por Medina.

Después de varios minutos de imprecisiones de uno y otro lado, volvió a llegar con peligro Crucero. Miranda combinó en el área para la proyección de Pérez, cuyo tiro se fue por arriba del travesaño.

Cuando el primer tiempo se moría, la visita volvió a codearse con el gol. Maciel recuperó una pelota en tres cuartos de cancha y sorpresivamente ensayó un disparo de zurda que impactó en la unión del palo izquierdo y el travesaño. El rebote le quedó servido a Ledesma, quien, con el arco libre, cabeceó de “palomita” desviado.

El complemento empezó prácticamente igual que la etapa inicial. Ojeda tomó un rebote, dejó atrás con una pisada a su marcador y se animó de media distancia, exigiendo a Argüello, quien tuvo que enviar la pelota por sobre el travesaño.

Respondió el local, en una jugada que se inició fortuitamente. Fioravanti buscó rematar al arco, pero lo que hizo fue habilitar a Marinucci, que ingresó al área y tiró un centro débil buscando a Miranda que atrapó abajo Medina.

El equipo de Sandro Bárbaro se paró unos metros más adelante en el campo de juego y el enroque de los mediocampistas por afuera le empezó a dar resultados, con Bruno por la derecha y Marinucci en la izquierda, quien fue el que más inquietó con su habilidad y velocidad.

Una habilitación de cabeza de Miranda para Marinucci en el área correntina finalizó con el “10” dejando atrás al arquero para empujar a la red. El gol fue anulado a instancia del segundo asistente por posición adelantada.

Jiménez movió el banco, disponiendo los ingresos de Matías Espíndola por Maciel, y luego el de Gonzalo Ríos en lugar de Godoy, lesionado.

En una jugada que se inició por la izquierda y terminó por la derecha, Boca Unidos consiguió ponerse en ventaja. Ledesma cruzó una pelota, del otro lado la tomó Ríos, quien avanzó en velocidad, amagó rematar, enganchó para dejar en el camino a su marcador y cuando pisó el área sacó un zurdazo a colocar que se metió contra el vertical derecho.

El gol tranquilizó a Boca Unidos, que manejó el trámite y en la primera oportunidad que tuvo metió el estiletazo. Ledesma puso un pase milimétrico para la proyección de Fabro, quien ingresó al área y cuando enfrentó a Argüello sacó un remate ancho que rebotó en la humanidad de Lechner y se metió en el arco.

En los últimos minutos y con el local yendo para adelante sin ideas, entró Ariel Morales para reforzar la mitad de la cancha en lugar de Fabro, para cerrar el juego a su favor.