Contundente triunfo de San Jorge sobre Gimnasia

San Jorge no detiene su levantada y ayer a la tarde venció como local a Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 0 en uno de los juegos correspondientes a la undécima fecha de la Zona 4 del certamen Federal A.

El elenco de San Andrés, Tucumán, selló su triunfo en el primer tiempo: abrió la cuenta a los 28 minutos con gol de César More y entre los 45 y 47 de la etapa inicial redondeó el 3 a 0, con gritos de Emanuel Cuevas y Javier Bayk.

El Verdirrojo, donde juega el mediocampista correntino Alvaro Pavón, no pierde desde la cuarta fecha y ganó en sus últimas cuatro presentaciones, resultados que le permitieron trepar hasta el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Zona 4.

San Jorge será rival del puntero Boca Unidos en la próxima fecha, el miércoles a la noche en el estadio del Aurirrojo.

Al cierre de la presente edición jugaban por la undécima jornada Juventud Antoniana de Salta y San Martín de Formosa, en el estadio Padre Martearena.

La fecha se completará esta tarde a las 18.30, cuando Sarmiento reciba a Altos Hornos Zapla de Jujuy, con referato de José Sandoval.

Chaco For Ever disfrutó de una fecha de descanso en la undécima jornada.