Corrientes logró la certificación libre de chagas y reforzarán tareas de prevención

La provincia de Corrientes recibió el certificado oficial de libre de chagas, pero las labores de monitoreo y control permanecerán vigentes para mantener los niveles. Desde el Ministerio de Salud explicaron que la enfermedad no puede ser transmitida por el vector y que en una próxima etapa comenzarán a controlar ambientes silvestres y encontrar embarazadas con resultados positivos para así evitar la transmisión gestacional.

“Fue un largo proceso que se tuvo que pasar para llegar a este resultado. Hemos recibido la certificación de libre de transmisión vectorial por parte de la Organización Panamericana de la Salud. En agosto nos visitaron para supervisar los trabajos que veníamos realizando en los 14 departamentos endémicos”, señaló a El Litoral, Lilian Persíncula, jefa del Programa Provincial de Chagas.

A la vez, recordó que “se realizó una búsqueda del vector y testeos serológicos”, lo que “dio un índice de 1%, por lo que se logró la certificación”. El 22 de este mes, habrá una reunión de Incosur en Paraguay donde se va a “revalidar la certificación provincial”.

“Esto (certificación de provincia libre de transmisión vectorial) significa que en este momento el chagas no puede ser transmitido por el vector. Ninguna de las vinchucas que se han encontrado están infectadas por el parásito que provoca la enfermedad. Por lo tanto, no debemos bajar los brazos, sabemos que tenemos vinchuca en el ambiente silvestre y en eso nos vamos a enfocar. Vamos a abocar nuestra actividad en la vigilancia, por eso es importante seguir con la prevención y promoción para que los vecinos conozcan el vector y denuncien si lo ven”, explicó Persíncula.

Asimismo, sostuvo que tienen otro desafío: “Evitar la transmisión congénita”. “Todavía tenemos un trabajo pendiente, estamos en plena planificación, vamos a tratar de captar a las embarazadas positivas”, agregó.

En relación a la situación en este sentido en el país, precisó que varias provincias del litoral lograron esta certificación y que ahora serían 15 las jurisdicciones comprometidas.

“Es un trabajo que comenzó en el año 2000, con el que las brigadas de control vectorial empezaron a salir a trabajar a terreno, siempre tuvimos colaboración del programa nacional en nuestra tarea. Hemos recorrido departamento por departamento y concretamos un estudio en el 100% de las viviendas rurales, no hubo una vivienda que no haya sido controlada”, aseguró y continuó: “Fueron muchos años de esfuerzo, varias veces nos afectaron las condiciones del tiempo, pero nunca bajamos los brazos”.

Cabe recordar que existen cinco formas de transmisión: vectorial (a través de las heces del insecto); vertical o congénita (de madre a hijo, durante el embarazo); transfusiones sanguíneas y trasplantes de órganos; oral y accidentes de laboratorio.

El chagas o tripanasomiasis americana es una patología causada por un parásito protozoario: el Trypanosoma cruzi. Se transmite a los seres humanos a través de, principalmente, las heces de un insecto que recibe nombres diferentes en cada país: vinchuca, chinche, barbeiro, pito, chicha guazú, etc.

El jueves pasado el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, en el marco del anuncio de obras, informó que Corrientes había logrado la certificación de libre de chagas.