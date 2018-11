Decomisan celulares de contrabando por un total de $250 mil

Tras un control realizado en la localidad de Curuzú Cuatiá, Gendarmería Nacional secuestró un vehículo en el que había varios teléfonos celulares de alta gama cuya procedencia no se pudo establecer. Por el caso no hay detenidos.

Según se pudo saber, el rodado habría salido de la capital correntina y aparentemente se dirigía a la ciudad de Monte Caseros. Fue demorado por efectivos de la Gendarmería cuando efectuaban tareas de prevención en inmediaciones de la Ruta Nacional 119 y la Ruta Provincial 25 de esa localidad.

Al requisar el interior del rodado, los federales encontraron que trasladaba unos 30 celulares de origen extranjeros que habrían ingresado en forma ilegal a nuestro país, ya que al momento del control no se pudo establecer su procedencia por falta de documentaciones. La mercadería, valuada en unos 250.000 pesos, fue secuestrada por infracción a la ley 22.415 del código aduanero.