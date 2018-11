Dirigentes del Sitraj buscarán debatir con el Ejecutivo provincial sobre las partidas

El jueves, luego de una reunión con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj), solicitó de manera urgente una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés. Desde el gremio informaron a El Litoral que este pedido se sostiene en la necesidad de respetar el anteproyecto de Presupuesto que cada año remite el máximo tribunal al Ejecutivo Provincial.

Básicamente, los trabajadores judiciales buscan ampliar el debate en torno a las partidas que recibe el Poder Judicial, pero que cada año, según informaron desde el sindicato, registra recortes. Este no fue la excepción, y la brecha entre el anteproyecto de Presupuesto presentado por el STJ al Ejecutivo y lo que se sancionó en la Legislatura fue de unos 1.200 millones de pesos.

El año anterior también hubo un ajuste, pero no alcanzó los 1.000 millones de pesos (ver más página 3). Desde el gremio, por lo tanto, consideran fundamental sostener la autarquía de la Justicia. “Hemos pedido una audiencia con el señor Gobernador para tratar el presupuesto judicial en el presupuesto provincial”, expresó a El Litoral el secretario general de Sitraj, Telmo Fernández. Estiman que la próxima semana podrían tener alguna respuesta.

La solicitud se basa en evaluar lo que se destina al Poder Judicial. “La intención es ver los mecanismos existentes, que en algunas provincias se respetan, respecto del pedido presupuestario del Poder Judicial”, indicó el dirigente gremial. Para el gremio, el recorte en las partidas para el ejercicio vigente, generó que en la actualidad, el máximo tribunal debiera volver a pedir refuerzos de fondos. El Ejecutivo envío más de 800 millones de pesos, lo cual alcanzaría para el cierre del ejercicio 2018, pero no para otorgar aumentos salariales.

“Si no se hubiera hecho este recorte no tendríamos que haber tenido que pedir refuerzos”, indicó el gremialista. Explicó que las demandas de aumento salarial se realizan sobre la base de analizar los números en contexto. Para el gremio, habría fondos coparticipables para que se giren a la Justicia.

Este año los judiciales recibieron un aumento del 20 por ciento. Sin embargo, la inflación y la corrida cambiaria conspiraron contra el poder adquisitivo. En este marco, reclamaron un 20 por ciento más.

El jueves el presidente del STJ, Guillermo Semhan volvió a recibir a la comisión directiva del gremio. Sin embargo, sólo se comprometió a seguir evaluando, ya que los números estarían en rojo, de entregarse el incremento requerido. Sin embargo, para el sindicato la discusión no está cerrada.

“El presidente, tiene las facultades y así lo permite Constitución, de solicitar un nuevo refuerzo de partidas”, manifestó. Fernández, a su vez, expresó que mantienen un diálogo fluido con el presidente del STJ, respecto de los pedidos que estos realizaron. En tanto, esperan un encuentro con el Gobernador para conversar sobre las partidas que cada año se asignan a la Justicia en el Presupuesto.