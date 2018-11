El Poder Judicial afina el lápiz para el cálculo del proyecto de Presupuesto 2019

En el Poder Judicial aún trabajan en el cálculo de gastos para el año próximo. “Lo estamos terminando, creo que lo remitiremos la próxima semana”, dijo a El Litoral una fuente judicial.

La anterior gestión del Gobierno provincial había determinado para este año un presupuesto de $2.354.481.598 para la Justicia. Sin embargo, el Poder Judicial tuvo que requerir un refuerzo de partidas de 850 millones de pesos para el último trimestre.

Además, los empleados judiciales reclaman una actualización salarial del 20 por ciento, y para cumplir con ello, el Superior Tribunal de Justicia deberá solicitar un nuevo refuerzo de partidas.

Todo parece indicar que la Justicia requerirá más de 3 mil millones de pesos de presupuesto para el año que viene.

El Poder Judicial había proyectado que necesitaría para este año 3.619 millones de pesos, aunque por recomendaciones del Poder Ejecutivo a la Justicia el presupuesto fue de 2.312 millones de pesos.

El Superior Tribunal de Justicia proyectó, además, recursos necesarios para 2019 y 2020, calculados en $4.336 millones (año 2019) y $4.796 millones (año 2020).

Esos cálculos habrían variado debido a la inflación y la crisis nacional.

Si se tienen en cuenta los millones de refuerzo que recibió la Justicia, el presupuesto judicial para este año rondaría, finalmente, los 3.100 millones de pesos, siempre que no se reciba un nuevo refuerzo, que se solicitaría para pagar el aumento que reclaman los empleados.

Además, hay que tener en cuenta que el próximo año habrá elecciones legislativas, lo que aumentará los gastos del Poder Judicial.

Todo indica que el Gobierno provincial remitirá el proyecto de Presupuesto 2019 recién a fines de la próxima semana.

Sería lógico, entonces, entender que no habrá tiempo para la sanción de la iniciativa, que además incluirá un pedido de endeudamiento, ya que Corrientes logró un aval de la Nación para acceder a créditos por 400 millones de dólares.

Es decir que se necesitarán sesiones extraordinarias.

El Gobierno nacional incluyó en la sanción del Presupuesto 2019 avales de endeudamiento para Corrientes por 405 millones de dólares, de los cuales 300 millones serán destinados a la instalación de una planta de celulosa en Ituzaingó. El resto será asignado a líneas de transmisión energética de 132 Kv, por un total de 75 millones, y 30 millones para seguridad y conectividad.

Los avales incluidos en las modificaciones al proyecto de Presupuesto que aprobó Diputados fueron considerados como un guiño a los gobernadores para lograr su aprobación. En la región, Chaco y Misiones también fueron beneficiadas.

Según se detalla en la planilla del proyecto, el plazo mínimo que tiene Corrientes para conseguir la aprobación del empréstito es de 3 años.

La autorización presupuestaria no implica su otorgamiento, ya que además deben cumplirse otros requisitos: el Gobierno nacional tiene que protegerse de los riesgos por incumplimiento del deudor principal, contingencia que lo obligará a asumir el pasivo.

En ese sentido, en la ley de responsabilidad fiscal que acordó el Ejecutivo con las provincias se establece que los servicios de deuda no pueden superar el 15% de los recursos, caso contrario, no se les otorgarán los avales.

Además, todo indica que el proyecto de Presupuesto que alista la provincia incluirá la toma de créditos, por lo que el Gobierno necesitará el apoyo de los dos tercios de la Legislatura.