Finalizó el Parlamento Juvenil del Inadi con destacada participación de cuatro correntinos

Finalizó en la tarde de ayer la cuarta edición del Parlamento Federal Juvenil del Inadi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reunió a 96 jóvenes de todo el país para impulsar una “ciudadanía inclusiva y participativa desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación”. Por Corrientes, estuvieron dos jóvenes de Mocoretá, una de Goya y otra de Capital; uno de ellos se destacó por pedir que el debate trascienda y llegue a las escuelas de todo el país.

“Fueron cuatro días de mucha actividad, hoy (por ayer) finalizó la jornada con Unicef y mañana (por hoy) ya estamos volviendo. El primer día fue de capacitación y luego comenzaron a trabajar en un proyecto en comisiones para después dar lugar al debate. Se trabajó con una iniciativa de ley que trataba la prevención y erradicación de la discriminación por el aspecto físico”, contó a El Litoral Leticia Gauna, representante del Inadi en Corrientes.

Respecto a esta actividad, Gauna explicó que “consiste en un simulacro de cómo trabaja un diputado”. “El Inadi presenta un proyecto de ley, se arman comisiones y la estructura de la ley; previamente, los chicos reciben capacitaciones”, agregó Gauna.

“En este caso, el proyecto de ley se refirió a la prevención y erradicación de la violencia por el aspecto físico, que es uno de los principales motivos por los que el Inadi recibe denuncias, cuando hablamos de bullying. Cuando nos referimos al aspecto físico no solo hablamos del peso, también del color de piel y estilo, por ejemplo”, precisó.

En relación al aporte de los parlamentarios correntinos, destacó que “uno de los chicos fue muy aplaudido porque pidió que esta discusión llegue a las aulas de su colegio, que no quede sólo en Buenos Aires”. “Además, se sorteó quiénes izaban la bandera y salió uno de ellos, Juan Goya, de Mocoretá. También estuvo Catalina Duarte, de Goya, Camila Silva Sánchez, de Capital, y Mauricio Juan Zandola, de Mocoretá”, dijo y recordó que ellos participaron tras haber sido seleccionados en concursos de ensayos en los cuales trabajaron durante todo este año.

Por otra parte, Gauna comentó que muchos jóvenes pidieron en el Congreso que se aplique en las escuelas la Educación Sexual Integral (ESI).